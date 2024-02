Hoy no circula: jueves 29 de febrero 2020 ¡Entérate!

No salgas sin revisar si tu vehículo puede circular o no este jueves 29 de febrero 2024, te damos la información del Programa Hoy no circula, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

¿Qué vehículos no circulan hoy y en qué horario?

Este jueves 29 de febrero el Programa Hoy No Circula aplica para aquellos vehículos que tienen calcomanía verde, con terminación de placas 1 y 2, al igual que para los autos que lleven holograma de verificación 1 y 2. El horario en que aplica este programa es a partir de las 05:00 AM y hasta las 22:00 horas.

Cabe recordar que los vehículos que quedan exentos y sí podrán circular este jueves 29 de febrero son los eléctricos e híbridos, al igual que aquellos con holograma cero y doble cero.

¿De cuánto es la multa por no cumplir con el Programa Hoy No Circula?

El no cumplir con el Programa Hoy No Circula podría equivaler a una multa que va de los 2 mil 75 pesos a los 3 mil 112 pesos. Este programa aplica para toda la Megalópolis, es decir para las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como para 18 municipios del Estado de México.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Programa Hoy No Circula?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Iztalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Técamac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ES MOMENTO DE INVERTIR EN BITCOINS! ESTE MIÉRCOLES SU VALOR ALCANZÓ LOS 60 MIL DÓLARES