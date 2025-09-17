Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el jueves 18 de septiembre de 2025 en CDMX y EDOMEX?

Este jueves 18 de septiembre, los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y hologramas 1 y 2 no podrán circular en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, en el horario de 5:00 a 22:00 horas.

Exentos: vehículos con hologramas 0 y 00, eléctricos, híbridos, transporte público, taxis, vehículos de emergencia y automóviles de personas con discapacidad.

Este jueves 18 de septiembre, los vehículos con engomado verde. / Came

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy no circula?

En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 pesos a 3 mil 113 pesos.

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.

El programa es una iniciativa para reducir la contaminación en la capital. /. iStock

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Recuerda respetar el programa "Hoy No Circula" para evitar multas. / CAME|