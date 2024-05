Hoy No Circula Sabatino: Vehículos que descansan este 11 de mayo

Ponte abusado y evitar salir sin revisar si tu vehículo puede circular o no este sábado 11 de mayo de 2024, te damos la información del Programa Hoy No Circula tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Hasta el momento no se aplica la Contingencia Ambiental por ozono.

Este 11 de mayo no podrán circular los vehículos con Holograma 1 y cuyo dígito de placa sea par. Y los Holograma 2 descansan todos los sábados.

Para los que no aplican y que pueden circular este día son los vehículos con holograma 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos. Y el horario en que se aplica el Programa Hoy No Circula tanto en la CDMX como en el Edomex es de las 05:00 am a las 10:00 pm.

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy No Circula?

En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 a 3 mil 113 pesos.

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

Tú mismo puedes corroborar qué día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.

¿En que municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

