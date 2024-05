Suspenden Contingencia Ambiental en CDMX y EDOMEX

Hoy, 10 de mayo de 2024, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha decidido levantar la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Ciudad de México y el Estado de México, debido a la mejora en la calidad del aire.

Suspenden Contingencia Ambiental

El jueves 9 de mayo, la contingencia ambiental se activó debido a altas concentraciones de ozono registradas en varias estaciones de monitoreo. Los niveles máximos de ozono alcanzaron los 168, 165 y 160 ppb en las estaciones de Pedregal, Centro de Ciencias de la Atmósfera y Benito Juárez, respectivamente. Hasta las 18:00 horas, las condiciones adversas persistieron, dificultando la dispersión de contaminantes en la atmósfera.

#ComunicadoCAMe | 15:00h

Se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 15:00h en las ZMVM.

La CAMe informó que las concentraciones horarias de ozono estuvieron por debajo de lo establecido para terminar la contingencia, debido a la reducción de la estabilidad atmosférica y el aumento en la ventilación en el Valle de México. Los pronósticos meteorológicos indican una mejor dispersión de contaminantes durante la tarde. Por lo tanto, se confirma que no habrá Doble Hoy No Circula en la CDMX y Edomex el sábado 11 de mayo de 2024.

