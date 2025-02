Hunter Schafer denuncia que aparece como hombre en nuevo pasaporte tras orden ejecutiva anti-trans de Trump

La actriz de Euphoria, Hunter Schafer, ha denunciado que la nueva administración Trump la califica como hombre en su nuevo pasaporte.

Después que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, su discurso de inauguración tuvo declaraciones anti-trans, diciendo que sería "política oficial del gobierno de los Estados Unidos que solo existan dos géneros, masculino y femenino".

Trump más tarde lo haría oficial firmando una orden ejecutiva que solo reconocía a dos géneros.

Hunter Schafer denunció en redes el nuevo cambio de su pasaporte / Redes Sociales|

La actriz tomó sus redes sociales para referirse a lo sucedido de su nuevo pasaporte:

"Hoy tuve un poco de duro control de la realidad y sentí que es importante compartir con quien esté escuchando", dijo Schafer en TikTok.

“Así que estoy segura de que la mayoría de nosotros recordamos, creo que el primer día de la presidencia de Trump, firmó una orden ejecutiva para declarar solo dos géneros reconocidos por el estado, masculino y femenino asignados al nacer".

Hunter es conocida por su papel en la serie de Euphoria / Redes Sociales|

"Así que mi reacción inicial a esto, porque nuestro presidente habla mucho, fue como, lo creeré cuando lo vea. Y hoy lo vi en mi nuevo pasaporte masculino" finalizó.

Durante el rodaje en Barcelona, su coche fue asaltado y le robaron una bolsa que contenía su pasaporte por lo que tuvo que tramitar otro.

“Llené todo como lo haría normalmente. Puse género femenino, y cuando lo recogieron hoy y lo abrí, habían cambiado el marcador a masculino".

Schafer dijo que su intención era "notar la realidad de la situación y que realmente está sucediendo".

"Me sorprendió porque no sé, simplemente no pensé que realmente iba a suceder. Y quiero reconocer mi privilegio no solo como mujer trans famosa o famosa que es blanca y delgada y puede adherirse a los estándares de belleza contemporáneos, y puedo participar en todo eso, y paso y aún así sucedió", agregó.

“Creo que es un resultado directo de la administración bajo la que nuestro país está operando actualmente. Y supongo que estoy un poco asustada de la forma en que estas cosas se están implementando lentamente".

Hunter Schafer denuncia cambio de género de Trump / Redes Sociales|

La actriz asegura que no le importa que sea calificado con género masculino

Ella continuó: "También quiero decir que me importa un carajo que hayan puesto una 'M' en mi pasaporte. Realmente no cambia nada sobre mí o mi transexualidad, sin embargo, hace la vida un poco más difícil.

"Solo quiero decir que las personas trans son hermosas. Nunca vamos a dejar de existir. Nunca voy a dejar de ser trans", dijo.

"Una carta y un pasaporte no pueden cambiar eso y joder esta administración. Y realmente no tengo una respuesta sobre qué hacer al respecto, pero siento que era importante compartir. Esto es real. Así que sí, joder".

