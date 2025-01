Imelda Tuñón acepta realizarse el antidoping para recuperar a su hijo de Maribel Guardia

La acusaciones de Maribel Guardia contra su nuera Imelda Tuñón sobre que es una mala madre y por eso su nieto se quedará con ella por 10 días, hicieron que la mamá del niño pidiera ayuda a la Secretaría de la Mujer.

Al salir de las instalaciones, la joven cantante explicó a los medios que por recomendaciones de la psicóloga del lugar se tomará este miércoles de descanso y el jueves continuará con su defensa.

“Pues la verdad es que le estoy pasando muy mal, estoy muy triste porque ahorita no tengo a mi hijo conmigo. Yo voy a presentar todas las pruebas que sean pertinentes para probar mi inocencia y también voy a dar mi versión de los hechos para poder desestimar esta denuncia”, dijo.

Imelda descarta recibir drogas a domicilio

Por medio de las redes empezó a correr un video donde llega un hombre al hogar de Maribel Guardia para dejarle un paquete, supuestamente droga, pero lo guarda atrás de una figura de la Virgen que tiene en la entrada.

Al respecto, la esposa del fallecido Julián Figueroa explicó que dijo que no se trataba de un ‘dealer’ sino de una persona de paquetería: “Creo que me llevan mucha paquetería también a la casa".

Imelda acepta realizarse el antidoping

Imelda también fue cuestionada sobre si continúa con su tratamiento psicológico ya que sufre de bipolaridad, a lo que respondía que sí, que incluso por la tarde tenía cita con su psiquiatra.

Maribel Guardia también acusó a su nuera de tener un problema de adicciones y de salud mental, motivo por el cual le entregaron a su nieto y no a su mamá. Sobre esto, Tuñón dijo estar dispuesta a realizarse las pruebas que sean necesarias para terminar con esto y poder recuperar a su hijo, y aceptó estar dispuesta a aplicarse el antidoping.

“Voy a hacer todas las pruebas que se me piden, el antidoping, por supuesto. Y mi declaración, porque no me dejaron declarar ni me hicieron pruebas, simplemente sustrajeron al menor de la Fiscalía, lo cual me parece muy injusto. Y no me dejaron verlo”, expuso.

La artista también dijo que no puede creer que exista una denuncia en su contra sin que se estén presentando pruebas, por lo que también sacará un comunicado para explicar los hechos y buscará contrademandar.

"Hasta el día de mañana voy a iniciar con eso. Yo primero quiero hacer también mi contradeclaración porque también no es posible que haya una denuncia en donde se están diciendo cosas que a lo mejor son un punto de vista muy diferente al mío y que no se me haya hecho ninguna prueba y estén dando cosas por equilibrado. No son declaraciones muy, muy graves lo que están haciendo”, finalizó sin antes decir que Maribel no se ha comunicado con ella para saber cómo está su hijo.

