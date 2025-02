¡Inauguran restaurante temático de Netflix! Aquí te decimos dónde está

Netflix ha abierto "Netflix Bites Vegas", un restaurante en Las Vegas que ofrece una experiencia gastronómica inspirada en sus series y películas más populares, permitiendo a los fanáticos disfrutar de comidas temáticas mientras ven contenido de la plataforma.

Netflix ha abierto "Netflix Bites Vegas", un restaurante en Las Vegas. / Netflix |

Inauguran restaurante temático de Netflix

Netflix Bites Vegas, ubicado en el MGM Grand Hotel & Casino, es una "residencia culinaria de un año" que ofrece platos y bebidas inspirados en títulos populares de la plataforma. Este nuevo concepto sigue el éxito de un restaurante temporal en Los Ángeles en 2023. Netflix busca crear una experiencia gastronómica inmersiva que refleje la magia de sus series y películas.

El restaurante presenta una variada oferta gastronómica que incluye el elegante «Bridgerton Regency Tea» y el «WWE Smashburger» para los aficionados a la lucha libre. Además, ofrece cócteles temáticos como «The Mind Flayer», un bourbon inspirado en Stranger Things, y «The Pink Soldier», un cóctel de soju coreano basado en El Juego del Calamar.

Ofrece platos y bebidas inspirados en títulos populares de la plataforma./ Netflix |

Netflix planea abrir sus primeras dos Casas Netflix en 2025 en Dallas y King of Prussia, centradas en franquicias populares como Bridgerton, Stranger Things y El Juego del Calamar. Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, menciona la posibilidad de establecer entre 50 y 60 de estos destinos a nivel mundial, que ofrecerán experiencias inmersivas, compras y restaurantes. También se destaca un postre llamado "The Dessert Is Lava", un pastel de chocolate derretido.

Netflix Bites Vegas, situado en el MGM Grand Hotel & Casino, abrirá reservas el 20 de febrero en netflixbites.com.

Abrirá reservas el 20 de febrero en netflixbites.com./ Netflix |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump cobrará “aranceles recíprocos” a todos los países