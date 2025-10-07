Instagram lanza “Rings”, el nuevo programa que premiará a sus creadores con anillos de oro

Instagram presentó “Rings”, un nuevo programa que busca reconocer a los creadores de contenido más destacados del mundo, aquellos que impulsan la interacción, el crecimiento y la autenticidad dentro de la plataforma.

El reconocimiento combinará recompensas físicas y digitales, ya que los ganadores recibirán un anillo de oro conmemorativo junto con una distinción especial en su perfil, como parte de los esfuerzos de la compañía por fortalecer su vínculo con la comunidad creativa.

El reconocimiento combinará recompensas físicas y digitales, ya que los ganadores recibirán un anillo de oro conmemorativo. / Captura de pantalla

Reconocimiento al talento digital

"Rings” se posiciona como una iniciativa similar a los premios que otras plataformas entregan a sus usuarios más influyentes, pero con un enfoque más personalizado. Instagram destacará a quienes mantengan niveles altos de participación, contenido original y una interacción positiva con sus seguidores.

Los primeros reconocimientos se entregarán antes de que termine 2025, y estarán dirigidos a creadores de distintas categorías como entretenimiento, educación, estilo de vida y contenido social. Además, los usuarios seleccionados podrán participar en eventos exclusivos organizados por Meta.

Impulso a la economía de creadores

Con esta iniciativa, Instagram refuerza su compromiso con la economía de los creadores de contenido, un sector en crecimiento que genera millones de interacciones y contribuye directamente a la presencia global de la plataforma.

El programa busca fomentar la creatividad y recompensar la constancia, al mismo tiempo que promueve la producción de material original frente al contenido automatizado o generado por inteligencia artificial.

Con esta iniciativa, Instagram refuerza su compromiso con la economía de los creadores de contenido. / X

¿Cómo se elegirá a los ganadores?

Los usuarios elegibles serán seleccionados con base en métricas de rendimiento, crecimiento sostenido y calidad del contenido. Instagram notificará directamente a los creadores dentro de la aplicación y ofrecerá información detallada sobre el proceso a través del Centro para Creadores de Meta.

Por ahora, Rings estará disponible solo para un grupo limitado de usuarios, pero se espera que en 2026 el programa se amplíe a más regiones. Con ello, la red social busca reconocer el talento que impulsa sus comunidades y seguir consolidándose como una de las plataformas más influyentes del mundo digital.

Por ahora, Rings estará disponible solo para un grupo limitado de usuarios. / Pixabay