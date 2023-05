Invitación a boda se hace viral por NO PERMITIR entrada a niños, ¿a favor o en contra?

Un nuevo debate ha salido en redes sociales, donde se discute si están a favor o en contra de que asistan niños a las bodas, pues una invitación se hizo viral en redes, todo gracias a la respuesta de una amiga.

Y es que en la invitación se solicitaba que los menores de edad no entraran al evento, pues al parecer tiene hijos y no quiere dejarlos fuera de eventos, por eso ni aceptó a la invitación a la celebración.

“Gracias, amiga, pero así no voy a poder asistir. La invitación dice NO NIÑOS y donde mis hijos no son bienvenidos, pues yo tampoco. Te deseo lo mejor y felicidades por tu boda”, dice el mensaje que se volvió viral y desató la polémica.

Q opinan de esto pic.twitter.com/XHIBu4k69I — Belen Poisson (@belenpoisson_) May 6, 2023

Algunos mostraron estas a favor de la joven que no quiere niños en su boda: “Yo como padre de familia, aunque la boda no diga ‘no niños’ uno no piensa en llevarlos, no son eventos para niños y no los disfrutas igual”, dice uno.

“Es tú boda, son tus reglas. Y si quieren y pueden y si no, mejor habrá más espacio para quienes si quieran compartir ese momento contigo. Cada lugar y cada evento está hecho para un público distinto y edades distintas, las bodas no son para los niños”.

Mientras que otros quieren que sus hijos puedan entrar a las bodas: “Tengo un niño de 5 años, contestaría lo mismo. Siento que también es bonito que los niñxs vean como las personas se aman y se celebran en una fiesta”.

