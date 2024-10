Irina Baeva aclara si regresó con Gabriel Soto tras ser vistos en Televisa

Fue en junio pasado cuando Gabriel Soto confirmaba por medio de sus redes sociales que había terminado su relación sentimental con Irina Baeva, hecho que hasta sorprendió a la actriz porque no sabía qué pasaba en su relación.

Al principio se empezó a decir que el actor estaba saliendo con otras personas, pero ese rumor fue aclarado por el mismo Soto y desde entonces no se le había visto junto a su exnovia.

¿Qué hacían Irina Baeva y Gabriel Soto juntos?

Fue el pasado miércoles que la expareja fue vista nuevamente como si no hubiera pasado nada, pues estaban platicando, tomándose fotos y conviviendo juntos frente a amigos y público en general.

Irina y Gabriel asistieron al evento Upfront 2025 que realizó Televisa en sus instalaciones de San Ángel, donde como plato fuerte estuvo Bruno Mars animando a los presentes.

¿Irina Baeva regresó con Gabriel Soto?

Tras el evento donde fueron vistos como si no hubieran terminado, Irina Baeva explicó por qué estuvo junto a su exnovio y resolvió la duda de si el amor regresó a ellos.

“Tenemos buena comunicación, no tenemos por qué ser enemigos, no hay un regreso para nosotros en este momento, no estamos juntos como pareja, nuestra relación de pareja terminó, pero no por eso tenemos que llevarnos mal y no podamos compartir, todo tranquilo", declaró.

Al cuestionarla sobre si en el futuro entonces sí volverían, la actriz rusa dejó abierta la posibilidad por que “yo siempre digo, cuéntale a Dios tus planes y hazlo reír, yo no sé qué va a pasar el día de mañana".

