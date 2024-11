¡It’s time! Mariah Carey ‘mató’ al Halloween para darle paso a la Navidad

Mariah Carey no se esperó ni un segundo para terminar con las festividades de Halloween y dar paso a la época del año que más le gusta: ¡La Navidad!

Por medio de un video, la cantante mostró su transformación en ‘Morticia Adams’ donde se puso a bailar tango muy al estilo del personaje junto a otra personas que hizo de ‘Homero’.

La producción, en blanco y negro, fue el pretexto para terminar con la época de terror para darle paso al color y a la llegada de su canción que es tan icónica en esta temporada decembrina.

“¡¡¡It’s time!!!!”, es su peculiar grito para que suene ‘All I Want For Christmas Is You?’, el tema que más se escucha en Navidad aunque no lo creas.

‘All I Want For Christmas Is You?’, todo un éxito

‘All I Want For Christmas Is You?’ empezó a sonar desde 1994 y se fue colocando poco a poco en el gusto de la gente hasta llegar a los número 1 de las listas de popularidad.

El tema tan alegre para la Navidad ha conseguido en tan solo en una temporada 23.7 millones de reproducciones y siempre lo lanza el primero de noviembre, que por cierto este 2024 cumple 30 años.

