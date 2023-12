Mariah Carey rompe su propio récord con el tema ‘All I Want For Christmas Is You’

¡Sigue siendo la reina de la Navidad! Mariah Carey demostró una vez más que con su canción ‘All I Want For Christmas Is You’ sigue batiendo sus propios récords.

De acuerdo con el portal TMZ, el tema de la cantante fue reproducido en Spotify 23 millones 701 mil 697 veces en un sólo día.

El número mencionado supera al del año pasado que fue de 21 millones 273 mil 357 escuchas.

Crece año con año

‘All I Want For Christmas Is You’ empezó a despegar desde 2020, cuando registró por primera vez en la plataforma de música 17.2 millones de reproducciones.

Cabe recordar, que hace una semana Mariah Carey fue reconocida por su canción navideña, la cual fue incluida en el ‘Registro Nacional de Grabación’ de Estados Unidos.

Sin duda, la compositora estadounidense, de 54 años, es y seguirá siendo la 'Reina de la Navidad' por impregnar en los hogares el espíritu de paz y felicidad.

