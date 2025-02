Jack Virgil: “Meter tu propia canción en el EDC es una experiencia inigualable”

Jack Virgil es un joven productor de música electrónica que llega por segunda vez al EDC, pero en esta ocasión con un set propio y en colaboración el dj Darkho.

Para el mexicano es muy importante regresar con su propia música, pues tocarla dentro de un festival de estas dimensiones es muy importante y algo difícil de describir, más que le tocará abrir este viernes uno de los escenarios más emblemáticos.

“Porque subirte al escenario y tener que meter tu propia canción en un festival tan importante como EDC, es una experiencia inigualable, la verdad. Y ahorita que se me presenta la oportunidad de ahora sí de poder ser yo el que lleva el set de principio a fin, es muy emocionante. Entonces, pues sí, me siento a la vez nervioso, pero me siento emocionado”, nos contó.

Jack Virgil sabe cómo hipnotizar al público con sus beats / IG: @jackvirgilmusic|

En exclusiva para Contra, el Dj nos adelantó que buscará colocar una selección de canciones balanceadas pero con mucha potencia dentro del drum and bass, el género que lo caracteriza dentro de la escena y que mezcla con psytrance y hard-techno.

“Voy a estar estrenando varias canciones nuevas, voy a estar estrenando mi último lanzamiento por primera vez en vivo y voy a estrenar algunas canciones que se van a ir lanzando alrededor de este 2025. Entonces eso me tiene bastante emocionado”, dijo.

Jack Virgil, buscando vivir de la música

Jack Virgil comenzó desde los 15 años como Dj, pero no tardó en producir sus propios tracks y aunque ya cuenta con temas propios, todavía busca ese sueño de poder vivir de la música, pues la realidad es que no es imposible pero requiere tiempo.

“Sí puedo darle un consejo a otros artistas, es que la paciencia es clave. Muchas veces uno siente que nada camina, que tal vez no somos suficientemente buenos y si somos constantes las cosas llegan”, expuso.

Al cuestionarlo si actualmente vive de sus canciones y presentaciones, el productor aceptó que por el momento no, pero sabe que el esfuerzo lo recompensará en cualquier momento.

“Siento que sí se puede vivir del arte, pero primero se requiere de mucho sacrificio. Yo siento que no se puede vivir del arte al principio, pero sí eventualmente. Yo en lo personal, no vivo de mi música aún. Yo trabajo y tengo estos dos trabajos y con eso me pago mi vida y aparte puedo invertir en mi proyecto”, reveló.

El drum and bass es el género que domina y produce / IG: @jackvirgilmusic|

La escena electrónica mexicana está fuerte

El tema que no podría faltar en esta charla con Jack Virgil es sobre si la escena de música electrónica en México está fuerte o todavía nos faltan unos años para estar al nivel internacional.

Pero como él está inmerso en este mundo de los beats y las tornamesas, tiene otra visión que nos la comparte: “Yo creo que México está cerca. Sin duda, ya tenemos muchos productores mexicanos, tanto hombres como mujeres que ya están a la altura de los grandes productores de música electrónica internacionales. Siempre falta que crezca un poco más la escena”.

“Yo creo que en menos de cinco años, México terminará de consolidarse como ya una escena fuerte, porque sí estamos en nuestra época dorada. En diez años hemos tenido un crecimiento exponencial brillante a nivel de música electrónica. Han salido grandes artistas, se han consolidado grandes productores ya a nivel internacional, tanto hombres como mujeres, que es buenísimo”, finalizó.

Jack Virgil y Darkho les toca abrir escenario de WasteLand / IG: @jackvirgilmusic|

