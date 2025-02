Dwayne Johnson, ‘La Roca’, será el protagonista de la próxima película de Martin Scorsese

La nueva película de Martín Scorsese será protagonizada por Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio y Emily Blunt.

Reportes apuntan que la película será parecida a la película de culto de protagonizada por Robert De Niro, ‘Goodfellas’, pero con un despiadado jefe hawaiano que luchó contra rivales por el control del crimen organizado en Hawaii.

Dwayne Johnson trabajará con el director de cine Martin Scorsese / Redes Sociales|

Este personaje será interpretado por Dwayne Johnson, lo que provocó la sorpresa de muchos seguidores del cine y del director, ya que aseguran que no esperaban una colaboración del aclamado director con el actor de “blockbusters”.

El director de cine Martin Scorsese junto al actor Leonardo DiCaprio / Redes Sociales|

¿De qué tratará la nueva película de Martin Scorsese?

La película se centra en una época en la que un jefe de la mafia luchó contra facciones criminales rivales por el control de las islas hawaianas. En los años 60s y 70s, este jefe de la mafia levantará el imperio criminal más poderoso de la isla.

Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio, Emily Blunt formarán parte de la nueva película de Scorsese / Consequence|

Este nuevo proyecto vuelve a reunir al actor Leonardo DiCaprio y al director después de trabajar juntos en la última película de Scorsese, ‘Killers of the Flower Moon’. Esta sería una gran oportunidad para Johnson, por poder demostrar su talento como actor pues muchos seguidores del cine aseguran que no es un buen candidato para una película del renombrado director.

Se espera que en la próximas semanas se revelen los nombres de más actores que formarán parte del cast y más detalles sobre la historia.

