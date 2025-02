Salinas Pliego regala moto Italika a joven que tiene tatuaje con logo de la marca

El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de empresas como TV Azteca y Elektra, decidió regalarle una motocicleta Italika a un joven que lo conmovió por su historia y que además lleva tatuado el logo de la marca.

Todo comenzó hace unos días cuando desde una cuenta de X etiquetaron al multimillonario supuestamente para agradecerle que autorizó un crédito en Elektra. Ese mensaje fue respondido por Salinas Pliego y aunque puso en duda que la persona que lo etiquetó era la misma que aparecía en una foto con el tatuaje de Italika, se comprometió a compensar a la persona del tatuaje.

Aunque no creo que tú no eres el de la foto, ayúdame a conseguir los datos del joven que aparece en la foto… yo le voy a regalar una Italika 😎 https://t.co/W2EdUyndmT — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 18, 2025

“Ayúdame a conseguir los datos del joven que aparece en la foto… yo le voy a regalar una Italika”, respondió el dueño de TV Azteca.

Salinas Pliego cumplió su palabra

Apenas un día después, Ricardo Salinas Pliego logró dar con el hombre que se tatuó el logo de Italika, compartiendo un video donde el joven explica por qué decidió grabarse en la piel esa marca, hecho que conmovió al empresario, ordenando que le regalaran una moto Italika.

Se acuerdan del joven que se tatuó @ItalikaOficial en un brazo, ya hablé con él y me contó su historia, me dijo que existía un video en donde contaba la historia del tatuaje y le pedí que me lo compartiera… Después de ver el video y conocer su historia, le he pedido a mí #CEO de… pic.twitter.com/hA9yNepEQU — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 19, 2025

“Se acuerdan del joven que se tatuó @ItalikaOficial en un brazo, ya hablé con él y me contó su historia, me dijo que existía un video en donde contaba la historia del tatuaje y le pedí que me lo compartiera.

“Después de ver el video y conocer su historia, le he pedido a mi #CEO de @ItalikaOficial Alberto Tanus, que utilice uno de mis jets y vaya mañana a #Guadalajara, a conocerlo en persona y regalarle la @ItalikaOficial que él escoja”, se lee en el mensaje de Ricardo Salinas Pliego.

¿Cuál es la historia del joven que se tatuó el logo de Italika?

En el video que compartió Ricardo Salinas Pliego aparece Luis, un joven de Guadalajara que relata que hace un tiempo comenzó a trabajar en la plataforma Uber entregando comida, utilizando una moto R1 250, sin embargo, cierto día sufrió un accidente que no sólo lo dejó sin moto, sino también sin una parte de un pie.

Mientras yo estaba hablando en el panel del @FIIKSA mi CEO de @ItalikaOficial Alberto Tanus, ya va rumbo a Guadalajara a conocer a Luis para darle una sorpresa. pic.twitter.com/wHj1SNzc8s — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 20, 2025

Pese a la adversidad, Luis volvió a trabajar, pero ahora utilizando una bicicleta para repartir los pedidos, hasta que un día un amigo le vendió a crédito una motocicleta en 3 mil pesos y aunque no tiene papeles, el joven le ha tomado mucho cariño porque en los cuatro años que lleva con ella nunca lo ha dejado tirado, motivo por el que decidió tatuarse en el antebrazo izquierdo el logo de la marca Italika.

