Joana Vega-Biestro denunció agresión y amenazas de Arath de la Torre frente a su hija

En la emisión del pasado 22 de mayo de "Sale al Sol" de Imagen Televisión, la conductora Joanna Vega-Biestro reveló un tenso enfrentamiento que tuvo con Arath de la Torre, integrante del programa "Hoy" de Televisa. La disputa ocurrió como consecuencia de una nota presentada por Vega-Biestro en febrero pasado.

Durante la transmisión, la conductora relató que ella y el también actor coincidieron en una fiesta infantil el pasado fin de semana. En ese momento, Arath se le acercó para reclamarle acerca de una nota que habían presentado en el programa matutino, donde él hablaba de su trabajo y enviaba un mensaje contundente a sus seguidores.

Vega-Biestro señaló que, sin importar que ella estuviera acompañada de su hija de dos años, Arath la insultó, la intimidó e incluso la amenazó para que no se metiera con él. Debido a esta situación, decidió compartirlo en el programa.

"Le agradezco a la producción de Sale al Sol que me brinde este espacio para hablar sobre un momento sumamente desagradable que viví con Arath de la Torre, y quiero hacerlo público como antecedente, ya que este señor decidió insultarme, intimidarme y advertirme delante de mi hija de dos años", expresó la conductora.

El contexto de esta situación se remonta a febrero de 2023, cuando el actor grabó y publicó un video en el que insultaba al público, calificándolos de "huevones flojos", además de mencionar que tenía que levantarse temprano para presentar su trabajo y mostrar su rostro. Después de la emisión de esa nota informativa, ambos coincidieron en una fiesta infantil a la que fueron invitados junto con sus respectivos hijos, momento en el cual Arath, en una actitud lamentable, insultó e intimidó a Vega-Biestro.

"En una fiesta infantil, en un ambiente familiar y sin el mínimo respeto, decidió acercarse a mí. Le dije: 'Estoy con mi hija, respeta'. Quiero hacer esto público porque Arath de la Torre no se meterá con mi hija. Me dijo: 'Vete a la ching#$%'. Incluso involucró a mi hija, diciendo que todas las cosas desagradables que yo digo se volverán en su contra, y que a él le causaría mucha risa. No te lo permitiré, Arath, no permitiré que involucres a mi hija en una pelea que es tuya y mía", reiteró Vega-Biestro.

Posteriormente, sus compañeros de programa, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado, expresaron su apoyo a Joanna Vega-Biestro por el incidente con Arath de la Torre. "Qué patán te viste. Andas muy borracho, tómate un café y vete a dormir", comentaron los conductores de "Sale El Sol".

