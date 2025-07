Joaquín López-Dóriga confirma que fue hospitalizado: ¿Qué le pasó?

Joaquín López-Dóriga fue hospitalizado, así lo confirmó el mismo periodista, siendo ese el motivo por el que se ausentó de su programa de radio por primera vez en más de 30 años al aire.

Durante las últimas horas, el nombre del apodado ‘Teacher’ se volvió tendencia en redes sociales, pues tras casi una semana ausente, nuevamente estuvo al frente de su programa en Radio Fórmula, que se transmite todos los días desde las 13:00 horas.

Confirma que fue internado por neumonía

La razón de su ausencia fue que estuvo hospitalizado varios días, luego de que le fuera diagnosticada una neumonía, según reveló el propio López-Dóriga.

“Me pegó una neumonía; el lunes todavía estaba aquí, y saliendo de aquí, me revisaron y me dijeron: ‘te quedas’. Y me quedé (internado), me quedé internado y ya me curé. Gracias a la vida, gracias a Dios. Es la explicación de la ausencia de la semana pasada”, comentó el excolaborador de Televisa.

Planea tomar vacaciones próximamente

De esta manera, López-Dóriga terminó con los rumores que se habían desatado tras su ausencia, ya que la única manera en la que deja de conducir su programa de radio, como lo hace desde 1994, es por vacaciones.

Tenemos ‘Teacher’ para un largo tiempo ❤️🎙️: López-Dóriga explica la razón por la que por primera vez en 31 años de trayectoria tuvo que faltar a su trabajo: “Me pegó una neumonía; me quedé internado y ya me curé. Gracias a la vida”. @lopezdoriga en #TeleFórmula pic.twitter.com/4F0BJ3BfEY — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 28, 2025

“Todavía no me he ido de vacaciones. Y las vacaciones sí voy a tomar, no son merecidas, pero son necesarias”, agregó el comunicador.

