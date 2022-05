Johnny Depp: Tras el juicio contra Amber Heard, sorprende en concierto

A unos días de que se de la resolución ante la demanda que interpuso Johnny Deep contra Amber Heard, el actor reapareció públicamente en el concierto de Jeff Beck en Inglaterra.

Deep, no solo disfruto de la velada como espectador, sino que también subió al escenario y tocó unas canciones como “Isolation”, de Jhon Lennon, “Little Wing” y What’s Going On.

Johnny no únicamente se ha desempeñado como actor de cine, sino que también mantuvo una faceta en la música como integrante del grupo Vampires, donde fungió como guitarrista y cantante.

Los asistentes ovacionaron al actor y cantante y disfrutaron del espectáculo mostrando agrado por la presencia de Deep.

Finalmente, el actor se mantiene a la espera de que el jurado termine con las deliberaciones y dictamine si Amber Heard cometió un delito de difamación, entre otras acusaciones. En caso de resultar culpable del delito, el actor exige a la actriz una compensación de no menos de 45 millones de euros por, presuntamente, haber arruinado su imagen y su carrera profesional.

