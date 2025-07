Jorge Gil alista demanda contra creadores de la serie sobre Paco Stanley

El periodista Jorge Gil, sobreviviente del atentado en el que fue asesinado Paco Stanley en 1999, anunció que se encuentra preparando una demanda en contra de los creadores de la serie “¿Quién lo mató?”, producción original de Amazon Prime Video. Gil argumenta que su imagen fue utilizada sin su autorización y que el contenido de la serie lo retrata de forma distorsionada y ofensiva.

“Nunca me pidieron permiso”, asegura Gil

En entrevista para diversos medios, Gil sostuvo que jamás fue consultado para ser representado en la producción. “No me pidieron autorización y manipularon completamente lo que ocurrió ese día. Estoy reuniendo a un equipo legal porque no me puedo quedar callado”, declaró.

El periodista, quien fue herido durante el ataque armado que terminó con la vida de Stanley afuera del restaurante El Charco de las Ranas, afirma que la serie, más que relatar los hechos, construye versiones ficticias que atentan contra la verdad y su dignidad personal.

Señalamientos por uso indebido de imagen

Gil también cuestionó que los guionistas y productores hayan lucrado con un hecho trágico sin tomar en cuenta a las víctimas directas. “No soy un personaje público como para que puedan usarme sin límites. Me están revictimizando”, sostuvo.

Si bien Amazon no ha emitido un comunicado oficial, en entrevistas anteriores los creadores de la serie han defendido su propuesta como una ficción basada en hechos reales, en la que cada episodio representa una visión distinta de los involucrados.

