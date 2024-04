Jorge Ortiz de Pinedo desmiente su muerte: “No me manden flores”

Durante la tarde-noche de ayer se empezó a publicar en redes sociales del fallecimiento de Jorge Ortiz de Pinedo, quien en días pasados explicó que estaba en espera de un milagro para recibir un transplante de pulmón, pues su salud es delicada por el cáncer que enfrentó por tanto fumar.

Al respecto, fue el mismo actor quien desmintió su muerte y aseguró que se encontraba bien. Además, agradeció las muestras de cariño que le mandaron al enterarse de que posiblemente había muerto.

Pide no hacer caso a rumores

Por medio de un video, el también productor declaró que todo fue una mentira que empezó a circular, pero al final todo son rumores, de los cuales pide que no hagan caso.

“Tanta mentira que surge por ahí en TikTok, WhatsApp, etcétera… No les hagan caso, la verdad es que estoy bien, todavía sigo en el plano terrenal, estoy aquí y son rumores, son rumores, no hagan caso y por favor no me mande flores”, detalló.

En espera de un pulmón

Jorge Ortiz de Pinedo contó en otra ocasión que le erradicaron el cáncer de ambos pulmones, desde entonces su condición en frágil pero que está en espera de una donación de órganos.

“No hay un donador en específico, los trasplantes de pulmón, la condición de cualquier ser humano que pueda ser trasplantado tiene que estar en espera, de que haya una persona que haya sufrido un accidente o una muerte de tal manera que sus pulmones puedan ser trasplantados”, expuso.

