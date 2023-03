Joven se da cuenta de la infidelidad de su novia por "señal divina" y el video se hace viral

Un video de “una infidelidad” se hizo viral en redes sociales por lo random e inesperado de la situación. El video compartido por el usuario José Guerrero muestra a una joven pareja adolescente “retando al destino” y este le respondió de manera contundente.

El chico estaba poniendo a prueba la fidelidad de su novia y lanzó el reto al destino: “Que salga un destello si me has sido infiel”. Ella queda asombrada, mientras hacen la cuenta de tres y en ese momento un relámpago cayó.

Inmediatamente la chica se limitó a decir “¿Qué? ¿Cómo?”, mientras soltaba una carcajeada nerviosa y ahí terminó el video que ya alcanzó los 11 millones de reproducciones.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y empezaron a hacer comentarios como “sal de ahí, soldado”, “Menos mal él no dijo que te parta un rayo. Porque no la cuenta”, “El universo te da señales”, o “Diosito dándole la señal porque él no cree lo que le dicen los amigos”.

