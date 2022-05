Juan Collado: Acusó corrupción de Juez Delgado Padierna

El abogado Juan Ramón Collado Mocelo escribió una carta donde acusa al Juez Delgado Padierna de tratar a los enjuiciados como víctimas, además de mentir a su favor.

“Qué casualidad que, al resolver, el Juez Delgadillo Padierna no me tratara como víctima sino como su imputado y que no pudiera contener su rencor, rabia y cólera. Qué casualidad que los imputados y Agustín Acosta fueron los abogados que liberaron a René Bejarano”, escribió en la carta.

Collado señaló en el escrito que el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es el sobrino de René Bejarano y Dolores Padierna.

“El Juez Delgadillo Padierna conociendo todo esto y teniendo una animadversión contra mi persona, amistad con los imputados y con uno de los defensores, no presentó impedimento para conocer los hechos. Tres de los cuatro imputados con el anterior Juez del Reclusorio Norte, nunca se presentaron a la audiencia aduciendo diversas excusas, en cambio con su amigo el Juez Delgadillo Padierna todos acudieron en la primera cita, incluso presencialmente, a pesar de que esta audiencia a diferencia de las anteriores, si fue autorizada a llevarse a cabo en forma remota”, señaló.

Durante la audiencia se probó que las personas mencionadas contaban con información confidencial de las cuentas de Collado Mocelo, mismos que posteriormente lo obligaron a entregarles la cantidad de un millón quinientos mil dólares y lo pretendieron legalizar con una simulación de contrato de prestación de servicios profesionales con una persona que hasta hoy no conoce, a pesar de que dicha persona se ostenta como “defensor" de Collado Mocelo, sin haber hecho una sola gestión a su favor.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: IRMA MIRANDA: SERÁ LA REPRESENTANTE DE MÉXICO EN MISS UNIVERSO 2022

En el juicio se presentaron pruebas de WhatsApp, llamadas, audios y periciales, que sustentan las declaraciones realizadas por Collado, sin embargo el Juez Padierna declaró la nulidad de todas las pruebas por considerar que estaba coludido con la FGR.

“Confío en las instituciones ministeriales y judiciales de nuestro país y estoy cierto que se hará justicia en mis casos. En tanto por el bien del país, de la Suprema Corte e Justicia de la Nación, del Poder Judicial de la Federación, y de todos los oficiales, secretarios, jueces, magistrados y ministros que día a día se esfuerzan por un México mejor, solicito se investiguen las presentes irregularidades a efecto de preservar la honorabilidad de dichas instituciones”, explicó.