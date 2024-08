Juan Pablo Gil: “Ya no soy el niño bueno de las telenovelas”

El actor Juan Pablo Gil es parte del elenco de la telenovela ‘El Angel de Aurora’ con el que busca darle al público y a sus seguidores una sorpresa con su nuevo papel, dejando atrás la esencia de niño bueno que ha generado a lo largo de su carrera.

El histrión, quien da vida a ‘Edgar Bautista’, nos contó que ahora tienes un personaje más oscuro, con una maldad que nadie se espera y que busca impactar en la gente.

En entrevista con Contra, Juan Pablo también nos dijo cómo fue su paso por la película ‘Nosotros los Nobles’, lo que logró en el reality ‘Top Chef’ y su forma de pensar sobre las nuevas relaciones y, de paso, lo que está pasando en ‘La Casa de los Famosos’.

¿Cómo te sientes de pertenecer a la telenovela ‘El Ángel de Aurora’?

Juan Pablo Gil: “La verdad muy feliz, sinceramente muy agradecido con Roy Rojas por esta oportunidad de pertenecer a su primera producción como productor ejecutivo, me había platicado mucho de este personaje y él quería que yo lo hiciera, porque quieras o no me saca un poquito de ese encajonamiento de ser el niño bueno, el aspiracional, el de siempre tener este look de niño… Ahorita voy a ser un personaje un poco más oscuro: 'Edgar Bautista', es un personaje que desde chico tuvo problemas, muchas carencias por su mamá, pues papá, literal, no tuvo, entonces él vivió siempre con su madre que trabaja en un lugar de la noche, vio muchos hombres en su casa, entonces él aprendió a jugar con esto de que, quieras o no, el amor es una moneda con la que puedes comprar muchas cosas, pero es más que nada por tratar de pertenecer a una clase social”.

¿Y cómo trabajas ser un personaje más oscuro?

JPG: “Pues mira, lo hemos practicado mucho con Roy, tuve muchos meses de trabajo y creo que todo parte de la carencia de él, más que nada es la ausencia de padres, el siempre crece solo, el ver toda esta vida nocturna de la mamá, entonces creo que eso lo ha llevado a él a tener este lado oscuro, donde aspira a ser otra persona y hemos tratado de trabajarlo de un lado, no es el malo, yo siempre lo he dicho, no es un personaje que sea villano, creo que todos en la vida tenemos estos polos, no somos ni buenos ni malos, yo no me considero una persona ni buena ni mala, pero voy formándolo conforme voy leyendo y seguimos haciendo escenas, la verdad que viene muchas cosas para él y me muero por contarlas”.

¿Y cómo reaccionan tus fans de ver que perdiste lo 'niño bueno'?

JPG: "Me han puesto que quieren seguir viendo las maldades de ‘Edgar’ y todo, porque ahorita va empezando, deja que agarre vuelo y a ver si la gente también le gusta todas las maldades que hace, pero también está padre vivirlo. Creo que siempre me ha tocado, como te lo platicaba, un personaje más bueno, entonces siempre los comentarios es: ‘ay qué lindo, es como más aspiracional’, y este personaje sí verán un lado oscuro, donde también está padre ver cómo la gente reacciona y, se trata de eso, que se enganchen con el personaje hasta que les caiga gordo, porque ese es el chiste”.

Describen tu personaje como gigoló, ¿pero no es más entrar en las relaciones de diferencias de edades?

JPG: “También pienso que no creo que sea gigolo como tal, porque él, o sea ‘Edgar’, no es de que cobre por tener relaciones, simplemente más que nada es como un 'sugar' o 'colágeno', estas relaciones que ahorita es muy de moda, y se habla mucho del 'sugar daddy', de la 'sugar mommy'. O sea 'Edgar' anda con la mamá de su mejor amigo, que es Marisol del Olmo, quien hace el personaje de ‘Isabel’, y en realidad es el gusto de ella y lo voy a usar a mi beneficio, monetariamente. Hay una escena que salió que le dice: ‘mi celular ya no sirve', entonces como que tira la indirecta, y luego ella llega y le regala un celular, simplemente no es como cobrar como tal, en este caso más bien, creo que sería así como su 'sugar mommy' y yo su 'colágeno'”.

¿Y crees que en los jóvenes con estas relaciones del ‘colágeno’ exista o no el amor?

JPG: “Híjole, no sé, si te la debo hermano, porque pues afortunadamente no lo vivo, y creo que cada quien tiene derecho, somos libres de hacer lo que se quiera, pero yo tengo una otra idea del amor, creo que si existe un interés de por medio no es amor, ni ganas dan de estar con esa persona, pues no creo que exista tanto amor en esa relación, pero igual hay unos que se pueden enamorar, y yo para qué ando diciendo, entonces cada quien”.

¿En relaciones tú haz sacado o te han sacado provecho?

JPG: “ Pues, híjole, no, de sacarme provecho no creo, más bien hemos disfrutado mucho, yo he tenido relaciones con mujeres muy bellas, y la verdad pues muy, muy feliz de cómo hemos vivido ahorita, afortunadamente estamos dedicados al trabajo, pero, ¿pues provecho qué me van a sacar?, hermano”.

La gente te recuerda mucho por ‘Nosotros los Nobles’, ¿cómo es cargar con este papel?

JPG: “La verdad ha sido, siempre lo he dicho, un parteaguas fue ‘Charlie Noble’ en mi vida, en mi carrera, en todo, justo hace poco que hicimos los once años, el reencuentro, el volver a ver a todos, el volver a ver esa película después de once años en el cine, se me ponía la piel chinita porque fue gracias a eso lo que me hizo enamorarme de mi carrera, lo que me hizo entender muchas cosas y vivir esta vida, y tratar de poder seguir trabajando. La verdad, ‘Charlie Noble’ siempre va a ir en mi corazón y esperemos que sigan existiendo películas así, que nos sigan dando trabajo para seguir haciendo estos tipos de proyectos que marquen no nada más la vida del que la hace, sino el de todos los que la vean”.

¿En su momento se habló de una segunda parte o crear una serie?

JPG: “Pues mira, creo que en su tiempo se habló, justo cuando terminando de que salió la película y que vimos el boom, pero pasó, falleció don Gonzalo, creo que fue parte de eso que empezamos a decir, no creo que sea como el respeto que le debamos y ya nunca se habló, creo que también empezaron a hacer ‘Cuervos’ y todo ya se fue como para otro lado, entonces creo que, digo, a mí me encantaría, siempre me preguntan: ‘¿Y tú no quisieras?’. Pues yo feliz de hacer una parte dos, pero pues ya está en manos de Gary y la verdad ya lo veo muy lejano, ya son muchos años, ya creo que al ratito vamos a hacer ya el reencuentro de los 50 años de ‘Los Nobles’”.

Tu paso por ‘Top Chef’ de Telemundo fue más que una aventura, sacó mucho de ti…

JPG: “Sí, mira, me animé a hacer un reality porque, la verdad, no es de que me guste verlos, participar en ellos no, pero la cocina es una de mis pasiones, gracias a mi papá la cocina siempre ha estado en mi vida, tengo un restaurante de mariscos y pues me invitan a ‘Top Chef’ y dije: 'órale, va', sin esperarme todo lo que iba a vivir, también estar en otro país grabando, estar encerrado en un hotel, que en realidad no es como estar en ‘La Casa de los Famosos’, que estás encerrado ahí, pero de todos modos estás en otro país, en un hotel, ¿a dónde te mueves?, no sabes nada, entonces te llevas con la misma gente y empezaron ahí problemas que no eran míos, con otras personas, y uno se mete y vives esta novela, pero creo que es parte de, creo que también si lo vives muy a la ligera, pues pasa de noche, ¿no?, es un proyecto que me dejó muchas enseñanzas, muchos buenos amigos y aparte es otra cosa que me saca de un molde, es hacer algo diferente, es salir a intentarlo y fue una novela muy melodramática".

Salieron cosas personales, desde el amor hasta lo más 'oculto' que tenías, ¿no?

JPG: “Pues no nada oculto, en realidad siempre yo de mi hija siempre he hablado, me preguntan, me dicen: ‘¿por qué no lo decías antes?’, ¿creen que la vida es estar con un letrero diciéndoles a todo lo que les pasa? Es una niña que a mí me ha alegrado mi vida tanto, que se llama Aurora, y ahorita estoy haciendo ‘El Ángel de Aurora’, son ángeles que nos caen, y la verdad yo muy feliz de tenerla en mi vida y de visitarla cada vez que puedo, de tratar de darle lo mejor de mí, que siempre tenga la mejor imagen de su padre”.

¿Y qué piensas de los insultos dentro de 'La Casa de los Famosos'?

JPG: “Pues mira, cada quien es libre de decir y hacer lo que quiera, pero siempre y cuando estés dentro de unas normas de respeto y sobre todo a la mujer. Creo que no tenemos por qué juzgar a la otra persona por alguna condición física, por alguna condición mental, creo que tenemos que ser muy más empáticos en la vida con todos, en todos los aspectos y no hablo de una sola persona, hablo de muchas personas que sí, como dices, a veces se quieren justificar o se justifica porque están en un encierro, creo que ahí es donde salen cosas muy profundas de ti, de esa persona y también creo que no se vale estar hablando de otras personas, juzgando y tocando fibras que creo que no les compete. Pero bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera, afortunadamente tengo trabajo y estoy dedicado todos los días a hacer lo mío y no tengo tiempo para andar viendo contenido que la verdad a mí en lo personal no se me hace lo más correcto cuando estábamos en medio de unas olimpiadas y en lugar de estar viendo atletas dando su máximo, estábamos viendo a gente insultarse y todo, creo que no es el contenido que debemos de tener en nuestra mente”.

¿Y está de acuerdo en que se cancele 'La Casa de los Famosos'?

JPG: “Como yo no soy nadie para decir si lo cancelan o no, son temas que a mí no me competen ni hablar ni decir. Yo estoy en ‘El Ángel de Aurora’ y estoy dedicado a mi novela, y literal, tenemos llamados todos los días, y estamos ahí grabando en el foro, tenemos las redes sociales a veces, pero en realidad estamos dedicados en lo nuestro, y ahí sí, no tengo nada que comentar”.

¿Algo más para le gente de Contra?

JPG: "Pues a toda mi gente, yo soy Juan Pablo Gil, los invito a que no se pierdan de lunes a viernes a las cuatro y media ‘El Ángel de Aurora’, y ahí escríbanme en mis redes sociales a ver qué tal les parece ‘Edgar’".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SABRINA CARPENTER Y JENNA ORTEGA PROTAGONIZAN BESO EN EL SANGRIENTO VIDEO DE ‘TASTE’