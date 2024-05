Videgaray, 'El Estaca' y Sofía Rivera Torres están en riesgo de quedarse sin trabajo por burlas hacia Lucerito

El programa '¡Qué importa!' está en riesgo de salir del aire, ya que Imagen Televisión estaría analizando correr a los conductores Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón Sancristóbal ‘El Estaca', luego de los chistes y comentarios discriminatorios hacia la cantante Lucerito Mijares.

Según publica la revista TVNotas, luego de que los conductores hicieron comentarios contra la hija de Lucero y Manuel Mijares, en los que señalaban que parecía hombre, la empresa Imagen Televisión obligó a su talento a disculparse públicamente, algo a lo que en un principio se negaron, pero terminaron haciendo sin estar plenamente convencidos, según una fuente de la revista.

“Cuando el escándalo se desató, de inmediato les dijeron que debían ofrecer una disculpa pública, a lo que ellos se negaron. Tuvieron el atrevimiento de decir que no lo harían. Se justificaron diciendo que ellos sólo habían bromeado con lo que había dicho Lucero Mijares. Que, en todo caso, la culpa la tenía la joven.

“Las críticas arreciaron y les dijeron en la televisora que los sancionarían. Fue cuando ellos decidieron ofrecer la disculpa pública, pero no lo hicieron de corazón. Sólo lo hicieron para ‘aplacar’ la situación”, publica TVNotas.

Videgaray y 'El Estaca' siguen atacando a Lucerito Mijares en su programa de radio

Sin embargo, la polémica se ha mantenido debido a que en su programa de radio llamado 'La Corneta', Videgaray y 'El Estaca' han continuando con las burlas hacia Lucerito Mijares, diciendo que se hizo famosa gracias a ellos, además de que han arremetido contra los medios de comunicación llamándolos “bola de gusanos y miserables”, únicamente por retomar la polémica que se generó.

Esta situación, aunado a que el rating ha bajado así como la presencia de patrocinadores, tienen al programa '¡Qué importa!' en riesgo de salir del aire, y por ende a que Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón Sancristóbal pierdan su trabajo, de acuerdo a TVNotas.

“En la televisora consideran cancelar su programa pues ha repercutido en crear una mala imagen de la empresa y han recibido miles de comentarios negativos en redes, además del rechazo de los anunciantes.

“Los tres conductores saben que su trabajo peligra. Su bajo rating es una muestra de que su programa no gusta. El público no baja a Videgaray y a ‘El Estaca’ de ancianos retrógradas y con un humor pasado de moda. Tuvieron su época de gloria con el programa de radio La corneta, pero en esta época su humor ya no es adecuado. Después de la mofa que hicieron de Lucerito Mijares, el escaso rating de 2.1 bajó aún más”, agregó la revista en su publicación.

Sofía Rivera Torres también está en riesgo de salir de Televisa

Sobre Sofía Rivera Torres, la revista dice que también peligra su trabajo en Televisa, en donde recibió la oportunidad de participar en La casa de los famosos, además de las telenovelas Cabo y Tu vida es mi vida, que sigue al aire. “Ya la habían perdonado después de haber dejado en mal la imagen de La casa de los famosos, cuando dijo que se compraban los votos”, publicó TVNotas.

