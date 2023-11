Karen Manzano, exconductora de TUDN, pide ayuda para poder recuperar a sus hijos

Karen Manzano, exconductora de TUDN, reportó en redes sociales que sus hijos, ambos menores de seis años, fueron sacados de México para Estados Unidos por su aún esposo y que las autoridades mexicanas no la han apoyado para poder tenerlos de vuelta.

A través de la cuenta "nconmapa", la reportera señaló que no ha podido ver a su hijos desde el 16 de octubre, pues su padre, a base de mentiras, logró sacarlos de su casa y se los llevó a EU, país de donde es procedente.

"Yo soy Karen Manzano. Desde el 16 de octubre mis hijos fueron sustraídos de aquí de este hogar en el que habitamos, después de separarme de mi aún esposo, aquí en Baja California Sur. Soy una madre desesperada porque desde el 16 de octubre no puedo ver a mis hijos, porque el papá los sustrajo con mentiras, abusando de mi confianza, se los llevó a Estados Unidos y hasta el momento las autoridades no me han respondido", comenzó en el video.

De igual forma, Karen Manzano señaló que aún no le han dado la Alerta Amber, además de que el juez Juan Alejandro Flores le negó la posibilidad de un juicio, pues de acuerdo con el fallo, los niños son residentes de Estados Unidos.

Ante esto, la exreportera de TUDN señaló que eso es mentira, pues los menores de edad no viven allá, sino en Baja California Sur y denunció que en México se apoya más a un hombre americano que a una mujer mexicana.

"Llevo todo este tiempo pidiendo la Alerta Amber y a día de hoy no la he conseguido. El día de hoy recibí la noticia de que el juez Juan Alejandro Flores me negó el derecho que tengo como madre y como mujer y del derecho que tienen mis niños de ser y de vivir aquí, de que no se puede seguir seguir un juicio aquí en México porque los niños viven en Estados Unidos, lo cual es completamente mentira. Solamente están allá por la sustracción. Está defendiendo más a un hombre americano que a una mujer mexicana aquí en nuestra propia ciudad. Esta violentando mis derechos como madre", expresó Karen con lágrimas en el rostro.

