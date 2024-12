Karla Panini dice que no se arrepiente de “robarle” el esposo a Karla Luna y lo “volvería a hacer”

Karla Panini está en el ojo del huracán nuevamente, pues en redes sociales ‘revivieron’ un video en el que la comediante sentencia que se volvería a “robar” a su esposo Américo Garza, tal como lo hizo hace unos años cuando éste era pareja de su amiga, la fallecido Karla Luna.

Si bien la entrevista en la que soltó estas polémicas declaraciones se dio en marzo pasado, fue una cuenta en X que recientemente publicó un fragmento de esa charla en la que Panini señala que no le importan las críticas en su contra, reiterando que haría lo que sea por estar con el hombre que ama.

“No lo puedo evitar, me enamoré de mi marido y lo siento, soporten, me vale gorro lo que digan todos. Yo soy muy feliz con mi marido, del que me enamoré, el que me robé, me encanta y me lo volvería a robar, para que sepan, 350 mil veces más me lo vuelvo a robar, si se va con otra me lo vuelvo a robar, lo vuelvo a engatusar y lo vuelvo a embrujar”, menciona Karla Panini en el video.

Desde luego que estas fuertes declaraciones generaron reacciones entre los internautas, quienes expresaron su rechazo a Karla Panini y su esposo Américo Garza.

Karla Panini: "Soy muy feliz con mi marido que me robé, y me lo vuelvo a robar mil veces." Sin palabras. pic.twitter.com/6iX8aDMBi4 — Chanclitas (@Flops4love) December 17, 2024

“El día que estos 2 personajes desaparezcan de la fas de la tierra, juro que hago fiesta en mi casa”; “El pecado no es que te lo robaste. El pecado fue el daño que le hiciste a alguien que creía que eras su amiga”; “Es perversa, pero hay justicia, aunque tarde”; “Algún día llegará su karma”, son algunos mensajes de usuarios en redes sociales.

¿Qué hizo Karla Panini?

‘Las lavanderas’ fue una dupla de comediantes conformada por Karla Luna y Karla Panini, que alcanzó la fama nacional cuando tuvieron su programa en el canal Telehit, al inicio de la década del 2000.

En 2013 la polémica estalló cuando Karla Panini se divorció de su entonces esposo Óscar Burgos, mientras que Karla Luna hizo lo mismo de Américo Garza, luego de enterarse que le fue infiel con su amiga y compañera en ‘Las lavanderas’.

Desde entonces Karla Panini y Américo Garza ha sido pareja, siendo criticados y dos de los personajes más repudiados del medio artístico, mientras que Karla Luna lamentablemente murió en 2017, luego de varios años luchando contra el cáncer.

