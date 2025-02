Karla Sofía Gascón dice que si fuera racista, no habría trabajado con Selena Gómez y Zoé Saldaña

Karla Sofía Gascón, actriz de la controvertida película "Emilia Pérez", ha sido objeto de amenazas y burlas en relación con su interpretación. Recientemente, ha sido objeto de críticas una vez más debido a la reaparición de antiguos tweets en los que realizó comentarios de carácter racista y xenófobo.

La actriz Karla Sofía Gascón ha enfrentado críticas nuevamente por la resurgencia de antiguos tweets en los que hizo comentarios racistas y xenófobos. | Captura de pantalla |

Karla Sofía Gascón asegura que no es racista "porque trabajó con Zoe Saldaña y Selena Gómez"

La actriz Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar por "Emilia Pérez", habló con CNN en Español sobre la controversia por antiguos tuits relacionados con la vestimenta musulmana, la muerte de George Floyd y los premios Oscar. Para evitar más atención, cerró su cuenta de X. Después de casi dos semanas de silencio y disculpas, defendió su postura, argumentando que si realmente fuera racista o xenofóbica, no habría colaborado con actrices como Zoe Saldaña o Selena Gómez.

“Ni Selena ni Zoe (Saldaña) pueden apoyar ningún tipo de palabra o retórica que pueda ser confundida o que alguien pueda pensar que soy racista o he dicho algo contra los derechos Humanos, es obvio. Les he explicado, todo mi equipo saben la persona que soy. Si hubiera sido racista, no habría trabajado con ellas”.

pic.twitter.com/oVLlIqhEqf — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 3, 2025

La afirmación causó malestar al reconocer la diversidad en nacionalidad y tez, lo que algunos interpretaron como un acto racista. Esto generó críticas en redes sociales, donde muchos consideraron que su argumento no era suficiente para desmentir los comentarios polémicos.

Algunos de los comentarios son: “Si fuera racista ¿Podría hacer esto?" “Con esas amigas para qué queremos enemigas”.

Como era de esperarse el comentario de la actriz generó una nueva polémica. | Vanity Fair |

