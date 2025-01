¿Karla Sofía Gascón será descalificada de los Premios Oscar? Esto se sabe

Karla Sofía Gascón podría ser descalificada de los Premios Oscar siéndole retirada la nominación en la categoría de Mejor Actriz por su papel en la película ‘Emilia Pérez’, esto debido a unas recientes declaraciones que hizo contra la brasileña Fernanda Torres, actriz con la que comparte nominación y a la que acusó de una campaña en redes sociales para desprestigiarla.



Recién se hicieron virales unas declaraciones que ofreció Gascón, quien se convirtió en la primera mujer transexual en ser nominada en la categoría de Mejor Actriz por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en las que señala que Fernanda Torres, nominada en la misma categoría por su papel en la cinta ‘Aún estoy aquí’, y su equipo, orquestaron una campaña para demeritar su trabajo.

Recientemente la actriz española hizo unas polémicas declaraciones/AP |



“ Para destacar el trabajo de alguien más no es necesario destruir a los demás. A mí nunca me verán hablar mal de Fernanda Torres o de su película, pero al contrario, sí veo a mucha gente que trabaja en el ambiente de Fernanda que hablan mal de mí y de mi película.



“ No me gusta que haya un equipo de redes sociales que trabaje alrededor de estas personas que intentan desacreditar mi trabajo porque eso no nos lleva a ningún sitio”, declaró la exparticipante de MasterChef Celebrity México a la revista brasileña Folha.



Esas declaraciones trascendieron y se hicieron virales, por lo que posteriormente Karla Sofía Gascón publicó un comunicado aclarando que su intención no era atacar a la actriz Fernanda Torres.

Gascón acusó a la actriz Fernanda Torres de orquestar una campaña para desprestigiarla/IG: @oficialfernandatorres |



“ En mis comentarios recientes, me refería a la toxicidad y el discurso de odio violento en las redes sociales que, lamentablemente, sigo experimentando. Fernanda ha sido una aliada maravillosa y nadie directamente asociado con ella ha sido más que comprensivo y enormemente generoso”, se lee en el comunicado.



Acusan a Karla Sofía Gascón de romper el reglamento de los Premios Oscar



Pese a la aclaración, las palabras de Karla Sofía Gascón ya habían tenido impacto por lo que comenzó a ser señalada de haber violado el reglamento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas al públicamente atacar a Fernanda Torres, con la que comparte la nominación de Mejor Actriz, por lo que existe el riesgo de que sea descalificada de los Premios Oscar.



El reglamento de la Academia dice: “No se tolerará ninguna comunicación pública por parte de cualquier persona asociada con una película elegible que intente hacer comentarios negativos sobre una película en competencia”.

Karla Gascón aspira a un Premio Oscar por su papel en la película 'Emilia Pérez'/AP |



Hasta ahora la organización de los Premios Oscar no se ha pronunciado al respecto de esta polémica, por lo que habrá que esperar si Karla Sofía Gascón sigue en competencia por su papel en la película ‘Emilia Pérez’ y asiste a la gala de premiación, la cual se llevará a cabo el próximo 2 de marzo en California, Estados Unidos.

