Kenia OS y Yeri Mua lanzan la canción ‘Mamita Rica’ ¡Esto dice la candente letra!

La que no cabe de felicidad es Kenia Os, quien recién estrenó en plataformas digitales su disco ‘Pink Aura’, con el cual busca empoderar más a la mujer.

El material, con 15 canciones, busca celebrar la esencia del encanto femenino, por eso recurrió a varias de sus amigas para que la acompañen en algunos temas y en esta nueva aventura.

Kenia Os estrena ‘Pink Aura’

La salida de ‘Pink Aura’ contó con la participación de La Joaqui, Bella Poarch y Yeri Mua, con esta última sacó la canción ‘Mamita Rica’, que de inmediato se hizo tendencia por su pegajoso ritmo y su candente letra.

El video en YouTube de la colaboración entre ambas lleva hasta el momento más de 500 mil reproducciones. En la grabación sólo se ve el momento en que están trabajando en el estudio grabando el tema.

Letra de la canción ‘Mami Rica’

Para que te sumes a la tendencia, te dejamos la letra de ‘Mamita Rica’:

Déjame la espalda rasguñada como Kitty,

gatita de city, yo te quito to'a la AMIRI,

úsame de trampa pa' que me boten las titties,

al que culee este culo, le preguntamos a Siri.

Una mamita bien rica (Yeah, yeah),

te bendigo con mi agüita bendita,

que yo quiero darte todo lo que necesita' (Yeah), y lo que necesita’,

es una mamita rica con las nalgas suavecitas.



Una mamita bien rica,

te bendigo con mi agüita bendita,

Que yo quiero darte todo lo que necesita' (Yeah), y lo que necesita’,

es una mamita rica con las nalgas suavecitas.



Dame, papi, vente, ¿no que muy guerrero?

Dale, aguántame una noche, roza mi culo grosero (Sí),

primero, me arrodillo por su fierro (Ay),

ando bellaca, gata, noche de entierro (Ajá),

bien sensual, dale, papi, bájate (Ay).



Lo que necesita' es una mami con las nalgas bien sua,

tócame (Auchi), que no traigo panty,

bien gata fina, flow candy (Miau).

Pa' que tú sientas el power, papi, let me show it (Uy),

te cumplo el deseo, desnúdame y no te asombres (Ah),

que cumpliré tu fantasía sexual (Ay),

soy el peligro, así que venme a buscar.



Una mamita bien rica,

te bendigo con mi agüita bendita,

que yo quiero darte todo lo que necesita', y lo que necesitas,

una bellaquita con las nalg*s suavecitas.



Una mamita bien rica,

te bendigo con mi agüita bendita,

que yo quiero darte todo lo que necesita', y lo que necesitas,

una bellaquita con las nalgas suavecitas.



Soy la más dura, sube la temperatura,

a perras y gatas hago menear la cintura,

toqueteo que incita a la censura,

Papi, soy la fiebre y se siente la calentura (Ah).

Tu patrona, la gatita que te alienta to'a la zona (Yah),

tienen el perreo y México detona,

los Ghettos en la disco, baby, siempre se controla,

el DJ me la suelta y la gente se descontrola.

AQUÍ EL VIDEO DE 'MAMITA RICA'

