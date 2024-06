Kristal Silva revela que estuvo a punto de morir después de una cirugía estética

Kristal Silva, figura de la televisión mexicana, ha participado en reality shows y es conocida por su personalidad. Recientemente, reveló en una entrevista en el podcast "Seres cromáticos" una experiencia cercana a la muerte tras una cirugía estética.

Kristal Silva revela que casi pierde la vida tras someterse a una cirugía estética

La conductora a los 21 años casi muere después de someterse a una cirugía estética para mejorar su apariencia física, tres semanas antes de su graduación universitaria.

“A las tres semanas (de que se realizó la operación) iba a ser mi graduación de la universidad y yo iba con un orgullo a esa graduación que dije: ‘tengo que ir, o sea perfecta’”

Kristal se provocó el vómito después de una cena pesada antes de su graduación, pero durante el proceso sintió un dolor agudo en el lado derecho de su busto.

“Una noche antes de mi graduación cenamos muy pesado, a mí se me ocurre ir a vomitar, me fui al baño, me hinqué y cuando estoy provocándome el vómito, siento un jalón en el lado derecho del busto y de repente comencé a sentir un dolor insoportable que yo vi una bola gigante que dije: ‘se me movió el implante’”

Kristal Silva intentó aliviar su dolor provocando el vómito, lo que resultó en una hemorragia interna al romper un vaso sanguíneo. La demora en recibir tratamiento puso su vida en grave riesgo, pero logró recuperarse. Esta experiencia la hizo reflexionar sobre los riesgos de una cirugía similar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REVELAN QUE NODAL Y ÁNGELA AGUILAR SE FUERON DE VACACIONES A DISNEY, EN PARÍS