La actriz Vanesa Restrepo lanzó la tercera temporada del podcast La Triple Moral

La Triple Moral es un podcast hecho con la necesidad de crear consciencia, contar historias, hacer catarsis y sanar, de acuerdo con la guapa actriz estrenó la tercera temporada que contiene 11 episodios en formato audiovisual. es un podcast hecho con la necesidad de crear consciencia, contar historias, hacer catarsis y sanar, de acuerdo con la guapa actriz Vanesa Restrepo . La idea de realizarlo le nació en la pandemia a la actriz colombiana, quien hace unos díasque contiene 11 episodios en formato audiovisual.

Platicamos con la actriz para que nos contara más detalles de este sueño que comparte al lado de Valeria Maldonado.

En palabras de Vanesa, La Triple Moral era un proyecto personal que añoraba cumplir: “Es un sueño que tengo desde la pandemia porque siempre he dicho que hay tres caras de la moneda: la versión de la gente, la mía y la real, entonces de ahí comencé con este podcast para hablar de todo lo que queramos”.

Desde su primer episodio, la actriz ha tenido que adaptarse para grabar: “La primera temporada la hicimos en el estudio presencial y la siguiente temporada la hicimos virtual porque comenzaron a haber muchas complicaciones con el audio y no quedaba de buena calidad, de hecho paramos un año entre la primera y segunda temporada y aunque no fue muy afortunada, nos gustó mucho hacerla y disfrutamos de toda la experiencia”.

Sobre la tercera temporada que recién han estrenado, adelantó un poco de lo que presentará al público: “Para esta tercera temporada tuvimos a varios influencers invitados que nos aportaron mucho y viendo el resultado me siento muy contenta y orgullosa, ya que estéticamente todo se ve bonito, las conversaciones son muy genuinas, el audio es muy bueno y me emociona mucho lo que viene”.

Vanesa Restrepo invita a ver y escuchar su podcast

“Todos nuestros episodios son muy buenos, hablamos sobre muchos temas y vienen muchos invitados que nos hablan de la salud mental, sobre la vida adulta, problemáticas sociales, asuntos sobre mujeres y otros temas que nos encantaría compartir con la gente”, compartió la actriz.

Sobre si es planeado que las mujeres sean las protagonistas de cada episodio, aclaró: “Realmente es una coincidencia que todas en esta temporada seamos mujeres. Nosotras nos pretendemos excluir a los hombres de nuestro podcast. Teníamos a varios hombres en nuestra lista que no pudieron estar y todas las que pudieron de pura coincidencia fueron mujeres, el contenido del podcast no es exclusivo para el público femenino”.

Para Vanesa Restrepo, actuar y estar al frente de la Triple Moral tienen un mismo eje: “Cuando estoy haciendo el podcast estoy contando historias, cuando escribo cuento historias y cuando actúo también lo hago. Yo creo que en mi vida seguí a mi corazón en el sentido de hacer lo que yo siempre quise. Recuerdo que cuando terminé mi carrera de ingeniería, al final me di cuenta de que no es lo que realmente me llenaba, que lo que si me hacía completamente feliz era contar historias de cualquier manera.”

Platica sobre lo difícil que es tener un podcast

“Honestamente, mantener un proyecto como lo es un podcast no es tan sencillo porque se necesita que la gente que lo escuche y lo comparta con su red de personas cercana. He invertido mucho dinero, mucho esfuerzo y energía en este podcast, realmente quiero que todo siga bien y compartiéndose”, explicó la actriz.

"El link del podcast está en mi Instagram y está disponible en todas las plataformas, aunque yo recomiendo que lo vean en formato de video porque es mucho más divertido. Pido de todo corazón a todas las personas que escuchen el podcast porque contiene información muy valiosa e importante para todos nosotros, que sana y que sirve para mejorar el estado emocional de todos”, finalizó.