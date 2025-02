La Polla Records en México: Fechas, boletos y más

Lo que era un rumor ahora se confirma, La Polla Records regresa a México ya que tenía una deuda pendiente con todos sus seguidores, pero esta vez viene recargada su presentación para demostrar lo mejor del punk de España que se viene haciendo desde la décadas de los 80.

Evaristo Páramos, vocalista de la banda, no sólo llega con su legendaria banda, también con sus proyectos que hizo durante 45 años de carrera musical y que desde 1990 no toca suelo mexicano.

La Polla Records desde 1990 no toca en México / FB: @lapollarecordsoficial|

¿Cuándo se presentará Evaristo Páramos en México?

Si bien el evento no está marcado como el regreso tal cual de La Polla Records, sino como solamente ‘Evaristo’, lo mejor es que el cantante aprovechará para soltar canciones de The Kagas, The Meas, Gatillazo y su más reciente grupo Tropa Do Carallo.

Las presentaciones en México serán tres: El 18 de junio en Monterrey (Arena Monterrey), luego el 20 en Ciudad de México (Arena CDMX) y el 21 en Guadalajara (Arena Guadalajara), donde no sólo interpretará los clásicos que han definido su carrera, sino que también rendirá homenaje a las nuevas generaciones que han seguido su legado.

Estos concierto son una oportunidad única para revivir la energía cruda y visceral del punk español, en tres noches que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes.

Serán tres las fechas para México en junio / FB: @lapollarecordsoficial|

Boletos + cargo por servicio

Lugar: Arena Ciudad de México

Cancha: Mil 500 pesos

Amarillo: Mil 300 pesos

Verde: Mil 100 pesos

Aqua + Súper Palco: 900 pesos

Morado: 800 pesos

Celeste: 700 pesos

Gris: 550 pesos

Café: 450 pesos

Rosa: 400 pesos

Lugar: Arena Monterrey

Cancha: Mil 500 pesos

Platino: Mil 300 pesos

Oro: Mil 100 pesos

Súper Palco: 900 pesos

Butaca: 800 pesos

Preferente especial: 700 pesos

Preferente: 550 pesos

Luneta: 450 pesos

Balcón: 400 pesos

Lugar: Arena Guadalajara

Cancha: Mil 500 pesos

Rojo: Mil 300 pesos

Amarillo: Mil 150 pesos

Verde: Mil 150 pesos

Azul: 900 pesos

Morado: 800 pesos

Celeste: 700 pesos

Gris: 500 pesos

Café: 400 pesos

Rosa: 350 pesos

La preventa comenzará desde este 19 de febrero / FB: @lapollarecordsoficial|

