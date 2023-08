Lana Del Rey conquista a fans que abarrotaron el Foro Sol: ‘Dios les bendiga CDMX’

Con un concierto de casi dos horas, Elizabeth Woolridge Grant, mejor conocida como Lana Del Rey, cautivó a los más de 60 mil fans que se reunieron en el Foro Sol la noche del martes 15 de agosto.



Con las notas graves de su voz de contralto, Lana, ataviada con un atuendo de novia corto y un vaporoso velo de 10 metros, inundó la fresca noche de la Ciudad de México, creando una atmósfera de melancolía y alt pop que atrapó a sus fans que la siguen desde hace más de 15 años.

Entre canción y canción, Del Rey agradeció varias veces a todos sus fans que coreaban con ella éxitos como “A&W”, “Young and Beautiful”, “Ride”, “Video Games”, el icónico himno de la melancolía “Summertime Sadness”, y “Cherry”.

Tercera vez de Lana del Rey en México

La neoyorquina de 38 años de edad se presentó por tercera vez en la Ciudad de México, luego de un concierto en el Auditorio Nacional en 2013 y encabezar el cartel del Corona Capital del 2016.

El 15 de agosto regresó a nuestro país con su más reciente álbum Did you know that there’s a tunnel under the Ocean Blvd e hizo cimbrar al público, conformado por gente de todas las edades, pero sobre todo jóvenes e incluso niños, quienes conocían la letra de todas sus canciones.

Lana del Rey cantó Cinnamon Girl en México, definitivamente somos los favoritos de Dios (o sea Lana) pic.twitter.com/zWUwCvb8Jh — Aileen Ruiz (@Aileendruiz) August 16, 2023

Reina del pop melancólico

Su música, con influencias de íconos como Nirvana, Frank Sinatra, Elvis Presley o incluso Amy Winhouse y Eminem, le ha ganado un lugar entre las cantantes más influyentes del género que muchos consideran “pop melancólico” o “pop alternativo”.

“Lana, hermana, ya eres mexicana”

Acompañada por su baterista, bajista, guitarrista, pianista, coros y un equipo de bailarinas, arrancó suspiros y en un momento sorprendió a todos al bajar del escenario y dejarse admirar, besar y hasta posar para selfies con los afortunados que llegaron desde muy temprano para estar en primera fila.

Estos la llenaron de flores, regalos y una bandera nacional, por lo que al regresar a la tarima, todo el público coreó: “Lana, hermana, ya eres mexicana”.

Este 16 de agosto repite show

Como consecuencia del enorme éxito de su gira Did you know that there’s a tunnel under the Ocean Blvd, la originaria de Manhattan abrió una nueva fecha en la CDMX y esta noche se presentará nuevamente en el Foro Sol.

