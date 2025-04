Lanzamiento de Nintendo Switch 2 en México: Fecha, precio y características

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

El 5 de junio de 2025, México será uno de los países que recibirá el lanzamiento oficial de la tan esperada Nintendo Switch 2, una consola que promete revolucionar la experiencia de juego para miles de seguidores de Nintendo en el país. +

Con avances significativos en su hardware y características, este nuevo modelo busca mantener a la marca como líder en el mercado de consolas híbridas, combinando lo mejor de la portabilidad y la potencia gráfica.

Será el 5 de junio cuando el Nintendo Switch sea lanzado en México/X |

¿Cuánto costará el Nintendo Switch 2 en México?

El Nintendo Switch 2 estará disponible en México a un precio aproximado de 12 mil 999 pesos. A partir del 9 de abril de 2025, los jugadores podrán realizar sus reservas en tiendas seleccionadas, asegurando su consola para el día de su lanzamiento.

Aunque este precio aún podría variar dependiendo de las tiendas, Nintendo ha confirmado que estará alineado con el costo en otras regiones como Estados Unidos y Europa, donde la consola rondará los 449 dólares y 469 euros respectivamente.

Esta consola será más grande que la primera versión/X |

Características del Nintendo Switch 2

El Nintendo Switch 2 presenta varias mejoras notables respecto a su predecesor, convirtiéndose en una opción atractiva tanto para jugadores casuales como los más exigentes. A continuación, destacamos algunas de sus principales características:

Pantalla Mejorada: El nuevo Switch 2 contará con una pantalla LCD de 7.9 pulgadas con resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles), una tasa de refresco de 120 Hz y compatibilidad con HDR, lo que garantizará gráficos más nítidos y fluidos tanto en modo portátil como acoplado.

Mayor Almacenamiento: Con 256 GB de almacenamiento interno, ampliable mediante tarjetas microSD Express, los jugadores tendrán mucho espacio para almacenar sus juegos favoritos, sin preocuparse por el espacio limitado.

Rendimiento Mejorado: Gracias a un procesador más potente y optimizaciones gráficas, el Nintendo Switch 2 será capaz de ofrecer soporte para resolución 4K a 60 FPS en modo acoplado, brindando una experiencia visual más avanzada.

Drive virtually everywhere in Mario Kart World, a brand-new Mario Kart game releasing exclusively on #NintendoSwitch2 as a launch title! #NintendoDirect pic.twitter.com/zvN4C6l3ft — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 2, 2025

Conectividad y Versatilidad: Equipado con Wi-Fi 6 y Bluetooth, este modelo promete conexiones más rápidas y estables. Además, los nuevos Joy-Con 2 mejorados incluyen un sistema de acoplamiento magnético y nuevos botones que permiten incluso su uso como ratones de computadora, ampliando las posibilidades de interacción con la consola.

Juegos Confirmados: Entre los títulos confirmados se incluyen Mario Kart World, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Tears of the Kingdom, además de juegos de grandes estudios como Elden Ring y Hades II, lo que asegura un catálogo diversificado y emocionante para todos los gustos.

