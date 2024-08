Lenny Kravitz anuncia concierto en México 2024: ¿Cuándo y dónde? Te contamos los detalles

Lenny Kravitz regresará a México como parte de su "Blue Electric Light tour" para promocionar su nuevo disco, según confirmó OCESA en redes sociales. Su relación con el país es especial, aunque su última presentación en México fue en 2019 durante el "Raise Vibration Tour".

¿Cuándo y dónde se presentará Lenny Kravitz?

El rockero regresará a los escenarios nacionales con un único concierto en el Palacio de los Deportes el 14 de diciembre, según OCESA. Debido a la alta demanda, es posible que se añadan más fechas.

"Estoy aquí para ser humano. Lenny Kravitz traerá a tierras mexicanas su Blue Electric Light tour 2024", escribió la empresa en su cuenta oficial de Instagram.

Venta de boletos del concierto de Lenny Kravitz

La venta de boletos para el esperado concierto se realizará en dos fases: una preventa especial para tarjetahabientes de HSBC el 12 de agosto y la venta general el 13 de agosto. Los precios aún no han sido anunciados.

¿Quién es Lenny Kravitz?

Lenny Kravitz es un músico, cantante, compositor y actor estadounidense, nacido el 26 de mayo de 1964 en Nueva York. Su carrera musical despegó con el álbum debut *Let Love Rule* en 1989, seguido de éxitos como *Mama Said*, *Are You Gonna Go My Way* y *5*. Es conocido por canciones como "Fly Away," "Again," y "American Woman," y ha ganado múltiples premios Grammy. Además de su música, ha actuado en películas como *Precious* y *The Hunger Games*, así como en la serie *Star*. Es hijo de la actriz Roxie Roker y del productor Sy Kravitz, y padre de la actriz y cantante Zoë Kravitz, fruto de su matrimonio con Lisa Bonet.

