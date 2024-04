Lenny Kravitz pasea por la Ciudad de México y acaba en puesto callejero de hamburguesas

En una muestra más de su amor por México, Lenny Kravitz presumió en redes sociales un reciente paseo que dio por la Ciudad de México, en donde destacó su visita a un puesto callejero de hamburguesas para convivir y hasta bailar con los empleados.

Ya en otras ocasiones el artista estadounidense de 59 años de edad, reconocido por interpretar temas como 'Again', 'American Woman' y 'Are You Gonna Go My Way' ha demostrado el amor que siente por nuestro país, el cual surgió luego de que ofreció un concierto en el Estadio Azteca en 2002.

“Este lugar es extra especial para mí, siempre lo ha sido desde la primera vez que vine. Recuerdo que vine por primera vez y toqué en el Estadio Azteca, no toqué en clubes, construí mi camino y fui directamente ahí, fue la experiencia más increíble de mi vida, conociendo a la gente que me apoyó, fue muy especial el amor que me dieron”, declaró alguna vez el también actor.

Lenny Kravitz visitó puesto callejero de hamburguesas en la Escandón

Fue mediante redes sociales, que Lenny Kravitz compartió un video de 23 segundos de duración en el que, a propósito de su reciente visita a México para presentar su nuevo álbum 'Blue Electric Light’, compartió la visita que hizo a un puesto de hamburguesas callejero, ubicado en la colonia Escandón, de la alcaldía Benito Juárez.

Ahí, fiel a su estilo relajado y como si conociera de tiempo a los trabajadores, el hombre de las rastas llegó, los saludó y hasta se metió a su puesto para ver cómo preparaban las hamburguesas, hot dogs y papas a la francesa que venden, para luego ponerse a bailar con ellos su más reciente sencillo 'Human' y tomarse la foto del recuerdo.

El video que rápidamente se volvió viral en redes sociales provocó cientos de buenos comentarios, desde aquellos que destacaban el amor que tiene Lenny Kravitz por México, como otros que lamentaron no tener tan buena suerte para encontrarse al famoso cantante en la calle.

“Humilde, mi chiquito”, “Lenny, hermano, ya eres mexicano”, “Odio no tener esa suerte de estar en los tacos cuando Lenny decide ir”, fueron algunas de las respuesta al video de Kravitz.

