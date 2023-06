Lidia Ávila tuvo un incidente tras una presentación con OV7 y terminó en el hospital

En medio de la exitosa gira internacional de OV7, que conmemora sus 30 años de trayectoria (son 34 realmente), Lidia Ávila, una de las integrantes del grupo, sufrió un accidente que la llevó al hospital. La agrupación ha decidido poner fin a su carrera conjunta y será el próximo dicimebre diciembre cuando cada uno pueda continuar su camino en solitario.

El pasado 8 de junio, OV7 ofreció un concierto en Guatemala como parte de su tour, sin embargo, tras la presentación, Lidia Ávila tuvo un percance inesperado mientras se encontraba en el hotel donde se hospedaba el grupo, la cantante se golpeó la cara con una puerta de madera, resultando en una lesión más grave de lo que se pensaba inicialmente.

En una entrevista concedida al programa Ventaneando, Lidia Ávila contó cómo sucedieron las cosas. Después del golpe, su rostro comenzó a sangrar y, asustada, llamó de inmediato a su esposo Isaac de Ita en busca de ayuda. Finalmente, la cantante fue trasladada al hospital.

“No veía nada porque estaba todo blackout. No me gusta dormir con luz, entonces voy medio que tocando las paredes. Me siento en el baño y todo bien, cuando vengo de regreso, por 20 centímetros no le calculo y chocó contra el filo de la puerta del vestidor.

“Lo primero que hice fue agarrarme el ojo y empiezo a sentir agua, pero era sangre, evidentemente muchísima sangre y me lavé. Me veo la herida y dije ‘esto no se ve nada bien. Mi marido me dijo: ‘tranquilízate’, porque yo lloraba y lloraba. La verdad me dio mucho miedo. Se me bajó la presión. Me espanté estando sola”, mencionó la también actriz.

A pesar de la lesión, Lidia Ávila ha decidido continuar con su participación en los próximos shows de OV7. Los especialistas le han recomendado evitar movimientos bruscos. A través de su stories de Instagra, la cantante mexicana informó a sus fans que se está recuperando de buena manera.

“Ahorita traigo un filtro porque sí está moradito todavía, como que el moretoncito se me bajó un poco hacia acá (cerca del ojo), ya saben que la sangre como que baja pero ahí voy mejor, todo bien. Solamente quería desearles un lindo día, mandarles un beso grande y pues nada, todo mi amor”, dijo Ávila.

