Llaman “codo” a Eduin Caz por no comprarle zapatos a su hijo para una premiación

El intérprete de “Ya Supérame” colgó un par de fotografías y un video al lado de su expareja y uno de sus hijos, quien fue reconocido en la escuela por su destacado desempeño académico.

“La verdad yo ya no quería involucrar a mis pequeños en esto de subirlos a redes sociales pero Hoy me siento tan orgulloso de mi pequeño y tenia que gritar que hoy nos llevamos el 1er lugar de aprovechamiento en su escuela”, escribió el cantante.

Aunque al principio los comentarios fueron positivos, poco a poco los usuarios comenzaron a enfocarse en los zapatos del hijo del cantante, lo que dio paso a una ola de críticas.

Muchos internautas recordaron los excesos y lujos que el líder de Grupo Firme presume en redes sociales, y lo tacharon de tacaño por gastar en eso y no invertir en unos zapatos nuevos para una ocasión tan especial.

“Primero comprele unos buenos zapatos a su hijo, usted y su vieja bien calzados y su plebillo hasta rotos los trae”, “Comprale unos zapatos al niño, pin… codo”, “Mucho zapatito de marca compa, y a la bendición para cuando?”, fueron algunos de los duros comentarios que recibió el cantante.

Ante la lluvia de ataques, los fans de Eduin salieron en su defensa: “todos mama… con los zapatos del Niño… va a la escuela, no a modelar calzado, cualquier que tenga hijos sabe que si hoy tiene uniforme nuevo al rato llega como naufrago”, “Que papá compra zapatos nuevos en fin de curso?”, fueron algunos comentarios en apoyo al cantante.

Pese a las reacciones negativas, Caz no se enganchó y en la misma publicación volvió a destacar lo orgulloso que se sentía de su pequeño.

Quien no dejó pasar la oportunidad para poner un alto a los haters fue Daisy Anahy, ex de Eduin y madre de sus hijos, quien arremetió contra todos aquellos que criticaban al intérprete.

“Efectivamente ya no queríamos involucrarlos y si antes tenían Instagram y lo subíamos todos los días pero por gente tan mediocre de mente que se mete con niños eso ya no se puede, solo RESPETEN y repitan conmigo si algo no me gusta no comento, gracias los tqm”, escribió Daisy Anahy para poner fin a la polémica.