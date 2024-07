Lolita Ayala es vista en silla de ruedas y tanque de oxígeno: ¿Qué le paso?

Lolita Ayala, expresentadora de televisión, apareció en silla de ruedas el este martes 16 de julio para explicar sus recientes problemas de salud a sus 73 años. Las imágenes preocuparon a los televidentes y generaron muestras de cariño y deseos de pronta recuperación por parte de sus fans. Ayala se ganó el cariño del público a lo largo de su carrera en Televisa.

¿Por qué Lolita Ayala apareció en silla de ruedas?

Ayala reapareció en los medios de comunicación en silla de ruedas, generando preocupación entre los televidentes. A pesar de estar bien de salud, una lesión sufrida al caer de un helicóptero la mantiene en esa condición. Aunque necesita otra cirugía, no quiere volver a entrar al quirófano.

"Bien pero estoy coja, cuando me caí del helicóptero no me dejaron bien, me tienen que volver a operar y ya no quiero"

Por último, Lolita Ayala reveló que utiliza oxígeno y cubrebocas como medidas preventivas. En cuanto al oxígeno, explicó que la altura de la Ciudad de México le afecta, mientras que en el caso del cubrebocas, mencionó que se protege de posibles contagios del nuevo coronavirus Covid-19. "Por favor, déjenme tranquila. Estoy bien, solo necesito oxígeno en la Ciudad de México debido a la altura. Mi único objetivo es sobrevivir y disfrutar de la vida con mis hijos", concluyó.

¿Quién es Lolita Ayala?

Lolita Ayala es una reconocida periodista y presentadora de televisión en México. Ha trabajado en diversos programas de noticias y ha sido una figura importante en los medios de comunicación durante décadas. Su estilo profesional y carismático la han convertido en una de las personalidades más queridas y respetadas en el país.

