Lolita Ayala revela por qué la corrieron de Televisa: “No me esperaba ese pretexto”

Lolita Ayala por fin reveló el motivo por el que fue despedida de Televisa, empresa en la que trabajó durante 45 años continuos y fue la titular del noticiario vespertino por 29 años, marcando toda una época en la televisión mexicana.

Fue en 2016 cuando la periodista quedó fuera de la televisora de Chapultepec, debido a una renovación en los espacios noticiosos que aquella vez también incluyó la salida de Joaquín López Dóriga.

Lolita Ayala recién estuvo en un podcast donde habló de todo/IG: @lolitaayala_n|

Ahora, casi 10 años después, Lolita Ayala contó cuál fue el argumento que le dio Televisa para despedirla, librando de toda culpa a Emilio Azcárraga Jean, dueño de la televisora.

“Yo sabía que venían cambios. Nunca me imaginé que el motivo por el que me quitarían fuera que había rostros más jóvenes. No me esperaba ese pretexto para decirme adiós. ¿Para qué caras nuevas? Si ya estaban acostumbrados a mí. ¿Qué tiene que ser una cara vieja? No fue Emilio Azcárraga, fue su segundo que hace lo que quiere y que no no voy a decir su nombre, pero me cayó gordo”, declaró la periodista durante una entrevista que dio para el podcast Sensibles & Chingonas.

Fueron 29 años los que duró el noticiario vespertino de Lolita Ayala en Televisa/IG: @lolitaayala_n|

¿Cuál es el estado de salud de Lolita Ayala?

En la misma entrevista Lolita Ayala habló sobre su estado de salud, el cual se vio afectado luego de un accidente en helicóptero que sufrió hace unos años, y el cual aunque en un principio parecía que no había dejado secuelas, posteriormente le ocasionó un mareo y una caída que le provocaron varias fracturas.

“Cuando tuvimos el accidente en el helicóptero, yo estuve 10 días en terapia intensiva y ya cuando pude hablar, le hablé a mis colegas de ‘Solo por Ayudar’ y les dije: prepárense porque vengo con la espada desenvainada para hacer cosas buenas.

“Me caí sobre la madera y me rompí el fémur y la cadera”, comentó la periodista, agregando “me quedo coja para siempre”, en referencia a su decisión de no someterse a una cirugía por los riesgos que implican su edad.

