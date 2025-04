Los Alegres del Barranco acuden a la Fiscalía tras el homenaje a “El Mencho” en concierto

Hoy, 17 de abril, el grupo norteño Los Alegres del Barranco se presentó ante la Fiscalía del Estado de Jalisco tras la difusión de un video en el que, durante un concierto en Encarnación de Díaz, se mostró una imagen de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El caso generó críticas y preocupación en redes sociales, lo que llevó a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto a abrir una investigación para determinar si hubo apología del delito o vínculos con el narcotráfico.

Los Alegres del Barranco se presentó ante la Fiscalía del Estado de Jalisco.

De acuerdo con los informes, durante su comparecencia, los miembros de la agrupación optaron por no emitir declaraciones ante el Ministerio Público, ejerciendo así su derecho constitucional a no declarar. Por su parte, las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre el interrogatorio ni han confirmado si se les presentarán cargos.

¿Qué ocurrió en el concierto de Los Alegres del Barranco?

Durante el concierto en el Auditorio Telmex de Zapopan, el grupo proyectó imágenes de 'El Mencho' y gallos al iniciar con la canción "El Dueño del Palenque", que lo menciona. Las imágenes se mostraron por varios minutos, lo que llevó a los asistentes a grabar y difundir el momento en redes sociales, volviéndose viral.

Durante el concierto en el Auditorio Telmex de Zapopan, el grupo proyectó imágenes de 'El Mencho'.

¿Qué es la apología del delito?

El Artículo 142 del Código Penal del Estado de Jalisco establece sanciones de hasta seis meses de prisión para aquellos que promuevan o realicen apología de actividades delictivas. La apología del delito se define como la exaltación o justificación pública de actos ilícitos, lo cual puede incitar a terceros a perpetrar delitos de naturaleza similar.

La apología del delito se define como la exaltación o justificación pública de actos ilícitos.

