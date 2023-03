Los estrenos de Disney Plus para marzo 2023. La plataforma de streaming reveló el nuevo contenido que se agregará a partir de este mes, donde podrás disfrutar de nuevas series, películas y documentales.

El contenido más destacable y esperado del público son: La tercera entrega de Spider Man de Tobey Maguire, la tercera temporada de The Mandalorian, la segunda parte de la serie animada, The Bad Bitch y un documental sobre los temas musicales que aparecen en la película de Wakanda Forever.

Disney + y sus estrenos para marzo 2023

-Spider-Man 3 - marzo 10

-Puedes hacerlo Chang - marzo 10

-Moon Girl y Devil, el dinosaurio - marzo 15

-The Mandalorian, temporada 3 - marzo 1

-Abriendo el juego con Robin Roberts, temporada 2 - marzo 15

-Voces en ascenso: la música de Wakanda Forever - marzo 29

-Star Wars: The Bad Batch, temporada 2 - marzo 29

Otros estrenos de contenido variado

-AVENGERS: LOS ARCHIVOS SECRETOS - BLACK WIDOW Y PUNISHER – marzo 3

-Doc McStuffins: The Doc is 10! - marzo 3

-Pop Goes the Vet with Dr. Joya - Todos los episodios disponibles -8 marzo

-Hacia lo Desconocido - Todos los episodios disponibles – 15 marzo

-Poder M - Todos los episodios disponibles – marzo 15

-Saving Giraffes: The Long Journey Home - marzo 24

