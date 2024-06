Los juegos del hambre tendrán un nuevo libro y película sobre Haymitch. Te contamos los detalles

La saga de Los Juegos del Hambre ha sido un éxito mundial, vendiendo más de 100 millones de copias desde su lanzamiento en 2008. Pronto se publicará un nuevo libro centrado en el personaje de Haymitch Abernathy, interpretado por Woody Harrelson en la película. Haymitch es conocido por su inteligencia y astucia, así como por su pasado como ganador de los Juegos del Hambre, lo que ha dejado una impresión duradera en los seguidores de la serie.

El libro y una película que explorarán la historia de Haymitch, el mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

Libro de Haymitch Abernathy

Suzanne Collins lanzará un nuevo libro titulado "Sunrise on the Reaping", una precuela de los 50º Juegos del Hambre centrada en Haymitch Abernathy. La novela se ambientará 24 años antes de la trilogía original y se lanzará el 18 de marzo del 2025. Collins promete explorar la propaganda y el control de la narrativa, destacando la pregunta "¿Real o no real?" en el contexto contemporáneo. Los fans están emocionados por la publicación de esta nueva historia.

Película de Haymitch Abernathy

La película titulada "Sunrise on the Reaping" tiene previsto su estreno el 20 de noviembre de 2026, y existe la posibilidad de que sea dirigida por Francis Lawrence. La franquicia de "Los Juegos del Hambre" ha logrado recaudar más de 3.300 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, siendo "En llamas" la película más exitosa con una recaudación de 865 millones de dólares. A pesar de que "La Balada de Pájaros Cantores y Serpientes" no alcanzó el mismo nivel de éxito que las entregas anteriores, resultó rentable y ha motivado al estudio a producir una nueva entrega.

¿De qué trata lo juegos del hambre?

Los juegos del hambre es una serie de libros y películas que se desarrollan en un futuro distópico donde los jóvenes son seleccionados para participar en un juego mortal de supervivencia. La historia sigue a Katniss Everdeen, una joven que se convierte en el símbolo de la rebelión contra el gobierno opresivo. A lo largo de la serie, Katniss lucha por su vida y por el bienestar de su familia y amigos, mientras desafía al sistema y se enfrenta a difíciles decisiones morales.

