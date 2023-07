Lucero Mijares brilla en ‘The Wiz’ con sus padres en primera fila

“Dorothy”, la protagonista, tuvo en primera fila a sus famosos padres, Lucero y Manuel Mijares. A una semana de su estreno, Lucero Mijares vuelve a brillar en el musical “The Wiz” , adaptación del clásico de Broadway. La joven, quien interpreta a, la protagonista, tuvo en primera fila a sus famosos padres, Lucero y Manuel Mijares.

Durante la alfombra roja llevada a cabo en el Teatro Hidalgo, los cantantes se detuvieron con la prensa y hablaron sobre los sentimientos que les generaba el debut profesional de su hija.

Lucero, quien tuvo la oportunidad de ver los ensayos generales de la obra, dijo sentirse feliz por ver realizada a su hija e invitó al público a asistir al teatro para ver el musical.

Por su parte, Manuel Mijares sorprendió a todos al admitir que él no ha visto la obra porque su hija no se lo permitió.

“Lucerito chiquita me dijo ‘no vas a venir a los ensayos’... (He visto) nada más lo que me enseña en su celular de los ensayos y no me permitió venir hasta hoy”, dijo el intérprete de “Soldado del Amor”.

Tras compartir esta anécdota, Mijares dijo que para él será una sorpresa y que estaba feliz porque su hija hace lo que le apasiona.

Mijares y Lucero emocionadísimos por el debut de uno de su hija en El Mago Vídeo tomado de mi Amiguis Gina Sánchez pic.twitter.com/FQFPoYtkaz — Charlotte (@_Charlot3) July 7, 2023

“The Wiz” (“El Mago”) no solo marca el debut profesional de Lucero Mijares, también el regreso a los escenarios de María del Sol (“Glinda” en la obra). Juntas encabezan un gran elenco en el que destacan: Eugenio Montessoro, Óscar Acosta, Marisol Meneses, Crisanta Gómez, Juan Fonsalido, Dulce Patiño, Federico Di Lorenzo y Felipe Álvarez, entre otros.

Bajo la producción de Juan Torres y dirigida por Ricardo Díaz, “The Wiz” promete sorprender al público por su novedosa adaptación y producción a la altura de Broadway, en la que destacan más de 100 cambios de vestuario y orquesta en vivo.

La obra se presentará hasta el 15 de octubre en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, viernes, sábado y domingo.