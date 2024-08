Lucero recuerda el problema que vivió con su guardaespaldas: “Había ciertos eventos de inseguridad”

A 21 años del suceso donde el guardaespaldas de Lucero apuntó con su pistola a los medios de comunicación antes de una función de teatro, la cantante recordó aquel lamentable episodio.

En entrevista con Yordi Rosado, la también actriz se alegró de que en ese tiempo no existieran las redes sociales para que el problema no se hiciera tan grande.

“En esa época no estaban las redes sociales, no existían como ahora, creo que fue bueno porque menos gente se enteró, o no sé si fue tan bueno porque probablemente se hubiera podido aclarar más fácilmente la situación”, detalló.

Lucero traía guardaespaldas

Durante la plática con el conductor, Lucero explicó que hace dos décadas traía una persona que la cuidaba por el ambiente de inseguridad que se vivía en el entonces Distrito Federal.

“Un compadre mío muy querido (me lo recomendó)… Me pareció una buena sugerencia. En aquella época había ciertos eventos de inseguridad, como lo hay en las grandes ciudades”, expuso.

Lucero vive una pesadilla

La cantante admitió que lo vivido aquel día fue toda una pesadilla, pues su guardaespaldas no pudo controlarse al no saber cómo era su forma de vida y más ante los medios de comunicación.

“Yo creo que perdió un poco la tranquilidad o la calma que él solía tener porque se dedicaba a cuidar a una familia, y vino conmigo al teatro y no sabía mucho el movimiento artístico ni de los periodistas. Entonces, él empezó a sentir como que tal vez estaba muy amenazado lo que tenía que cuidar, que era mi seguridad o mi espacio en el escenario, y de ahí empezó la trifulca”, finalizó.

