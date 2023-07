Lucero revela en exclusiva cuándo le retiran el yeso a su hija, Lucero Mijares

“El Mago”. La joven fue motivo de admiración y reconocimiento, pues a su corta edad dio una lección de profesionalismo y amor a la carrera que eligió. Hace unos días, Lucero Mijares se volvió noticia luego de fracturarse el pie previo a su debut oficial en la obra. La joven fue motivo de admiración y reconocimiento, pues a su corta edad dio una lección de profesionalismo y amor a la carrera que eligió.

RÉCORD platicó con su madre, platicó con su madre, Lucero , a unos días de este penoso accidente que tuvo su hija para conocer su sentir y nos confirmó que la temporada de “El Mago” en el teatro Hidalgo, seguirá adelante.

“Hoy nos toca hablar de la valiente de Lucerito Mijares. Los hijos vienen a ser nuestros grandes maestros en la vida y esta ha sido una lección preciosa y un ejemplo para todos. Yo me siento muy orgullosa y feliz de verla con esta vocación, valentía y estoicismo de hacer lo que más ama a pesar de este pequeño accidente que, afortunadamente, no fue algo grave y tiene solución”.

Sobre el tiempo de recuperación, Lucero nos contó en exclusiva cuándo le retirarán el yeso a su hija: “Los médicos nos dicen que aproximadamente en seis semanas le quitarán el yeso. Y bueno, gracias a que ellos autorizaron, ha podido seguir dando funciones y continuará con la temporada en el teatro Hidalgo. La verdad está fenomenal y la han ovacionado por su trabajo y continuar con el show.

La ‘Novia de América’ sintió una avalancha de sentimientos tras enterarse del accidente: “Esto ocurrió el domingo 9 de julio y primero pensamos que era solo un esguince. Como Lucero Mijares ya estaba lista en el teatro para dar la función, no quiso suspender, aun cuando el productor (Juan Torres) le propuso ir al hospital”.

De acuerdo con la actriz, su hija insistió en dar función: “Sinceramente, no nos explicamos cómo lo hizo porque debió de tener un dolor tremendo. Posteriormente, ya en el Hospital Español, después de revisarla con radiografías y estudios, vieron que sí tenía una fractura en la tibia”, explicó Lucero.

Aplaudo de pie a mi @LuceroMijaresOf que tiene la vocación, la valentía y la fuerza para dar función en su noche de estreno de @elmagothewiz con su fractura reciente! El pequeño accidente fue el domingo unos minutos antes de salir al escenario. Sin saber qué tenía, esa tarde dio… pic.twitter.com/MKqcAJsHic — Lucero (@LuceroMexico) July 12, 2023

Aunque es una profesional, la también cantante no pudo evitar que sus sentimientos de madre afloraran: “En ese momento primero me dio mucho coraje y tristeza; me dolió el estómago, pero por otro lado, me alegré de que no haya sido algo peor.

Lucero Mijares sí estaba muy preocupada y cada rato preguntaba a los doctores si podría seguir con las funciones. Ahora fue literal este dicho de 'rómpete una pierna', que es el augurio de suerte para los artistas que hacen teatro”.

Arranca la temporada de @elmagothewiz con el estreno oficial a prensa.

Las funciones continuarán como están planeadas:

Viernes 8:30PM, sábado 5 y 8:30PM y domingo 5PM @LuceroMijaresOf en tu debut teatral ☺️ pic.twitter.com/jWUvMTLgXl — Cartelera de Teatro (@elteatrocdmx) July 12, 2023

Lucero Mijares da funciones con ayuda

La joven actriz cumple con sus funciones con la ayuda de un scooter, idea que se les ocurrió a todos. “Lo del carrito que está usando surgió porque pensamos que le podría ayudar más para desplazarse y sería menos cansado y más cómodo para ella en el escenario”.

Aunque su lesión dificulta su movilidad en el escenario, Lucero asegura que para su hija cancelar su participación en la obra, nunca fue opción: “En algún momento se pensó en cancelar o suspender la temporada, pero ella fue quien decidió (no hacerlo). Pensó en todas las personas que dependen de la puesta en escena, de los meses que toda la compañía venía ensayando y trabajando y pidió que se le permitiera seguir adelante”.

Sobre lo que sintió al verla actuar pese a condición, nos compartió: “Me emocioné muchísimo y lloré al verla en el escenario. Me dio ternura y estuve muy conmovida de verla dar ese gran esfuerzo. A ella le dio mucho gusto que toda la familia y amigos artistas acudieran a verla y apoyarla”.

Finalmente, Lucero hizo una invitación al público para que no dejen de asistir a ver el musical: “Es una gran producción, donde todos cantan estupendamente y bailan increíble. Seguramente en seis semanas estará bailando con sus zapatillas. Así que Lucero Mijares los espera en el teatro Hidalgo todos los fines de semana con muchas ganas y emoción”.