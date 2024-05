Lucero responde a José Ramón y Eduardo Videgaray: “No hubo comedia ni creatividad”

Cuando pensábamos que las cosas ya se calmarían entre Lucero y José Ramón ‘El Estaca’ y Eduardo Videgaray por los chistes que hicieron de la apariencia de Lucerito, la cantante volvió a arremeter contra los conductores.

La también actriz dijo que cuando se trate de defender a su familia se convertirá en toda una leona, pues a sus cachorros nadie los toca.

Lucerito recibe apoyo de la gente

La intérprete de ‘Veleta’ mencionó que muchas personas se han sentido identificadas con su hija, es por eso que le han brindado su apoyo y más que ve que es un caso de discriminación.

“Es un momento para reflexionar, porque más allá de que sea mi hija y la defienda como leona, nos dimos cuenta que hay una generación que representa, que hay muchos jóvenes que se identifican con ella y que podrían ser muy vulnerables ante los comentarios discriminatorios y machistas; este lenguaje ofensivo puede ser muy duro”, aseveró.

Lucero no ve la gracia de José Ramón y Eduardo Videgaray

Aunque ‘El Estaca’ y Videgaray volvieron a pedirle una disculpa a Lucerito como a su mamá y papá y explicaron que sólo fueron chistes lo que dijeron, para Lucero nada de sus palabras son graciosas o con ingenio.

"En los comentarios no hubo comedia, no fue algo chistoso o que tuviera creatividad e ingenio, por eso el público apoyó a Lucerito de una manera especial, así que yo lo agradezco profundamente, agradezco que se haga esta reflexión que como humanos, como personas, no podemos destruir con palabras, no podemos tratar mal a nadie, que estamos todos para coexistir y apoyarnos en un mundo en que hay mucha sensibilidad y muchas emociones, que es el planeta completo no sólo el mundo artístico”, finalizó.

