Lucía Méndez confiesa que tuvo 'acostón' con Luis Miguel cuando era menor de edad

La actriz mexicana-estadounidense, Lucia Méndez, en entrevista con el periodista Pepillo Origel, confesó que tuvo relaciones sexuales con Luis Miguel, cuando el ‘Sol de México’, era menor de edad.

“Y de pronto lo veo dorado con madre, ahora resulta que tenia 17, dorado con el pelo rubio, con un smoking impecable Armani, con una botella de champán, entonces entra y se sienta y empezamos a platicar.

“Entonces sirve el champán y empiezo a tomar, y me pongo un cuete compadre , y me emborracho , solté el cuerpo y me planta un beso, yo ya media jarra, pues que sucede esa noche, se dio, al otro día desperté y me pregunté ¿Qué estoy haciendo”, confesó Méndez tras contar la anécdota con Luis Miguel.

Cuando Luis de Llano se “confesó” con Yordi Rosado sobre Sasha Sokol lo lincharon (con toda la razón) y ahora Lucia Mendez le ríen y aplauden esa “calentura” las mujeres por haberse acostado con Luis Miguel cuando era menor… ¿porqué? pic.twitter.com/lFyuNYPOH2 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) April 1, 2023

El video circula en redes sociales y muchas personas han criticado a la actriz mexicana, ya que muchos usuarios ven con malos ojo que Lucia Méndez se haya acostado con Luis Miguel cuando él era menor de edad.

