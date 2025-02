¡Luis Miguel es acusado de deudor! Piloto le cobra 6 millones de pesos por vuelos privados

Un piloto que trabajó junto a el cantante Luis Miguel antes de que el “El Sol de México” empezará su más reciente y exitosa gira ha salido a exponer que el cantante le quedó debiendo cinco vuelos privados.

Durante el tiempo en que el piloto Raúl Aldana trabajaba para el cantante en los años 2019 a 2021, el mánager de Luis Miguel declaró que el cantante estaba muy adeudado pues enfrentaba una de las crisis financieras más complejas de su carrera, como le confió su mánager.

Ahora que su carrera ha vuelto a la cima con shows agotados en diferentes partes del país, pide que liquide su deuda.

Aldana también reveló que ha ofrecido sus servicios a otros famosos como Paulina Rubio, Angélica Rivera y sus hijas y Roberto Palazuelos, también conocido como "el Diamante negro".

“Luis Miguel debe más de 46 conciertos. NO Tiene dinero”

Aunque el cantante estaba en su crisis financiera más fuerte, no afectó los pagos de Aldana y de su equipo que recibieron por su trabajo, al menos, mientras que Ocesa se hizo cargo de ese gasto.

"Evidentemente estas últimas dos giras no estuvimos con él, Ocesa fue la que nos pagó, prácticamente toda la gira, debía más de 46 conciertos, tuvo problemas con el Auditorio Nacional, un día se acercó la mánager y nos dijo: ´Luis Miguel debe más de 46 conciertos, no tiene dinero´".

El equipo de Luis Miguel contactó a Aldana para que se encargaran de cinco vuelos más, uno dentro de la República Mexicana y los otros cuatro a través de los alrededores de España.

Luis Miguel rompe relación con Aldana

Durante los vuelos de España, Aldana y su equipo perdió toda comunicación con el cantante, de quien no volvieron a saber, luego de no liquidar los cinco vuelos, no los contactó para que trabajaran para él siguiente tour "Luis Miguel Tour 2023-2024".

El total de los vuelos que realizó el piloto para el cantante es equivalente a 6 millones 650 mil pesos mexicanos. Aldana afirmó que no busca cobrar intereses, y que su único objetivo es el que recibir el dinero por los servicios que ofreció.

"Realmente el cálculo de los 300 mil millones es basado en los vuelos que hicimos, la empresa no está en ese mood de abusar, no está en ese perfil, lo que queremos es que pague y seguir teniéndole de cliente, ¿Cómo no?, claro, por supuesto"



