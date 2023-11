¿Luis Miguel será citado en la Fiscalía? Esto se sabe al respecto

En repetidas ocasiones, Aracely Arámbula había dicho que sus problemas legales con Luis Miguel, por incumplimiento de pensión alimenticia los arreglaría sin llegar a instancias legales, pero todo cambió de un momento a otro.

Ahora todo indica que la actriz demandó a su exnovio ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y, que al parecer, ‘El Sol’ tendrá que acudir en persona para solucionar su problema.

¿De qué delito se le acusa a Luis Miguel?

Quienes soltaron la noticia fueron los conductores del programa ‘De Primera Mano’, donde aseguraron que la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes se está encargando del caso y que el intérprete de ‘La Incondicional’ está en calidad de “imputado”.



“Luis Miguel está siendo citado en calidad de imputado en una denuncia que lo obliga a presentarse próximamente con la compañía de un abogado porque el señor está acusado por Aracely Arámbula, por el delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria”, aseguró la presentadora Adis Tuñón.

Cuándo se presentará el cantante ante los tribunales

De acuerdo con los periodistas de espectáculos, Luis Miguel deberá presentarse obligatoriamente acompañado de su abogado ante los Tribunales.

“No puede ir un apoderado, tiene que ir él y es forzoso que se presente”, aseveró Gustavo Adolfo Infante. La fecha para asistir no la dieron a conocer por cuestiones de privacidad, pero al parecer no pasará de este año.

Se cae la verdad de ‘El Sol’

Con esta información que dieron a conocer en el programa, se cae la versión donde varios medios aseguraron que Luis Miguel saldó su deuda por pensión alimenticia.



En aquella ocasión se informó que el artista había pagado cerca de ocho millones de pesos por los cuatro años que debía por incumplimiento e, incluso, se publicó que Aracely Arámbula era quien no había querido recibir el dinero.

